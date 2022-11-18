Bakan Koca: Personel alımı için başvuru kılavuzları İŞKUR’a gönderildi

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ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 42 bin 500 yeni personelin alımı için başvuru kılavuzlarının Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR) gönderildiğini duyurdu.

Bakan Koca, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “31 bin 183’ü sözleşmeli personel, 11 bin 317’si sürekli işçi olmak üzere, 85 bin yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42 bin 500’ünün alımı için dün başvuru kılavuzları İŞKUR’a, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM’ye gönderildi. Hepimize hayırlı olsun” dedi. (DHA)

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