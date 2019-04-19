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19 Nisan 2019
Ana Sayfa Sağlık Haberleri Bakan Koca: Mükemmeliyet Merkezleri kurulması için genelgemizi yayınladık
Bu genelge ile ülkemizdeki sağlık tesisleri bünyesinde insan gücü kapasitesi, sağlık teknolojileri profili ve fiziki altyapısı uygun olan hizmet birimleri Mükemmeliyet Merkezi olarak tanımlanacaktır
Bu genelge ile ülkemizdeki sağlık tesisleri bünyesinde insan gücü kapasitesi, sağlık teknolojileri profili ve fiziki altyapısı uygun olan hizmet birimleri Mükemmeliyet Merkezi olarak tanımlanacaktır
Sağlık Haberleri

Bakan Koca: Mükemmeliyet Merkezleri kurulması için genelgemizi yayınladık

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Mükemmeliyet Merkezleri kurulmasına yönelik genelgemizi yayınladık. Bu genelge ile ülkemizdeki sağlık tesisleri bünyesinde insan gücü kapasitesi, sağlık teknolojileri profili ve fiziki altyapısı uygun olan hizmet birimleri Mükemmeliyet Merkezi olarak tanımlanacaktır” dedi.

Sağlık Bakanı Koca, yaptığı yazılı açıklamada, sağlıkta önemli bir adım daha attıklarını kaydetti. Mükemmeliyet Merkezleri’nin kurulmasına yönelik genelge yayımladıklarını belirten Bakan Koca, “Bu genelge ile ülkemizdeki sağlık tesisleri bünyesinde insan gücü kapasitesi, sağlık teknolojileri profili ve fiziki altyapısı uygun olan hizmet birimleri Mükemmeliyet Merkezi olarak tanımlanacaktır. Bakanlığımızın yayınladığı kalite standartlarını karşılayan hastaneler bir denetim sürecinden geçerek Mükemmeliyet Merkezi ismini kullanabilecektir. Bu merkezler, ileri uzmanlık ve yüksek teknoloji gerektiren hastalıklarda, vatandaşlarımızın teşhis ve tedavi noktasında en üst düzeyde sağlık hizmetine erişimini sağlayacaktır” dedi.

Bakan Koca, yeni düzenlemeyle merkezlerin, akreditasyon süreçlerinden geçeceğini ve hizmet kalitesi göstergelerinin düzenli olarak ölçülüp, raporlanacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Mükemmeliyet merkezi, özel bir sağlık hizmet başlığında, örneğin kanser tedavisi, fizik tedavi, robotik cerrahi, beyin cerrahisi gibi bir alanda, hastanın tüm ihtiyaçlarının karşılandığı, dünyadaki en güncel tedavi seçeneklerinin uygulanabildiği merkezler olacak. Belli sağlık hizmet başlıklarında en üst standartları sağlayabilen merkezler, mükemmeliyet merkezi olarak tescil edilecek ve bunlar aynı zamanda eğitim, Ar-Ge ve sağlık turizmi merkezleri olarak işlev görecek. Mükemmeliyet merkezlerinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.”

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