Bakan Koca: Manavgat’taki yangında toplam 7 can kaybımız var

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Manavgat’taki yangında 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 7’ye ulaştığını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Manavgat’taki yangında, ikisi yeni toplam 7 can kaybımız var. Yangından etkilenen 507 kişiden 497’si tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. 10 kişinin tedavisi sürüyor. 34 adet 112 ambulansı, 15 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, 183 sağlık personeliyle olay yerindeyiz” dedi.

Koca, Mersin, Marmaris ve Bodrum’daki yangınlarla ilgili de, “Mersin’deki yangından etkilenen 154 kişi, tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. 28 adet 112 ambulansı, 2 UMKE timi, 90 sağlık personeliyle olay yerindeyiz. Sağlık çalışanlarımız adına tüm Mersinlilere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Marmaris ve Bodrum’daki yangınlardan etkilenen 203 kişiden 186’sı da tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. 17’sinin tedavisi devam ediyor. Olay yerinde 39 adet 112 ambulansı ve 15 UMKE ekibiyle toplam 193 sağlık personeli görev yapıyor. Marmaris’te bir can kaybımız olmuştu” ifadelerini kullandı.

