Bakan Koca: Bugün tespit edilen 6.713 yeni hastamız var. Aşı kullanıma girene kadar, salgının yayılma hızını kontrol altında tutmaya devam edebilmek için destek verin. Tedbirlere uyun. Maske takın. Temizliğe dikkat edin. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin.
Ana Sayfa Güncel Haberler Öne Çıkan Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu açıkladı
“80 Binde Devr-i Alem Parkı”sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor
Sonbaharın renklerine bürünen Konya'daki 80 Binde Devr-i Alem Parkı, dinozor, çizgi film kahramanları ile Türk-İslam eserlerinin minyatürlerinin sergilendiği bölümlerle hem çocuk hem de yetişkinlerin ilgisini çekiyor.
Fatih’te Kovid-19 vakası görülen binalar dezenfekte ediliyor
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Semra DEMİR- Osman BAKIR/ İSTANBUL (DHA) - Fatih Belediyesi ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilçede vaka görülen binaların ortak kullanım alanlarını dezenfekte...
Çankaya’da kadın yazarlar haftası online yapıldı
Çankaya Belediyesi 4 yıldır düzenlediği Kadın Yazarlar Haftasını bu yıl pandemi nedeniyle online gerçekleştirdi.
Tutuşturmak için benzin dökülen soba patladı: 5 yaralı
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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da, Mehmet Ali Kılıç (39), sobayı tutuşturmak için pet şişeyle içine benzin dökünce patlama meydana geldi. Patlamada, odada bulunan 4'ü aynı aileden 3'ü...