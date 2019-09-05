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      Kültür-Sanat Haberleri

      Tuz Mağarası’na hedef ayda 200 bin ziyaretçi

      Editör -
      Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, yerin 150 metre altındaki 5 bin yıllık Tuz Mağarası'na, aylık 10 bin olan ziyaretçi sayısını 200 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
      Eğitim Haberleri

      Ek yerleştirmede 20 TL yatırmayı unutmayın

      Editör -
      Rehberlik Uzmanı Pelin Karahancı, ek tercih yapan öğrencilerin ilgili bankalara 20 lira yatırmaları uyarısında bulundu.
      Eğitim Haberleri

      Bakan Selçuk: Öğretmen odası, huzur odası olmalı

      Editör -
      Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'da yeniden tasarlanan öğretmenler odasının tanıtım toplantısına katıldı. Bakan Selçuk, "Öğretmen odası, huzur odası olmalı.
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