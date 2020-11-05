Bakan Koca, İzmir İl Sağlık Toplantısı kararlarını açıkladı

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ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İzmir İl Sağlık Toplantısı’nda koronavirüs salgınına karşı önlem kararları alındığını açıkladı. 
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İzmir İl Sağlık Toplantısı kararları: Çadır kentlerde Covid- 19’a karşı yoğun önlem. Maske ve dezenfektan dağıtımı. Depremzedelerin, ekiplerimizce, belirti yönünden yakından takibi. Semptomsuz olsalar bile, temaslılara test yapılması. Taramalarla, salgının yayılmasının önlenmesi” ifadelerini kullandı.

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