Bakan Koca: İstanbul’da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, “Son hafta içinde İstanbul’da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi. Polikliniklerde yüzde 50’ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına yüzde 35, yoğun bakımlara yüzde 30 olarak yansıdı” dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul İl sağlık yöneticileri ve Başhekimleri ile haftalık değerlendirme yaptıklarını bildirdi. Toplantıya ilişkin fotoğraf da paylaşan Bakan Koca, “Son hafta içinde İstanbul’da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi. Polikliniklerde yüzde 50’ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına yüzde 35, yoğun bakımlara yüzde 30 olarak yansıdı. Sahada 1963 filyasyon ekibimiz temaslı taramasına devam ediyor. Sağlık kuruluşlarımız görevini aksatmadan yürütüyor. Gayretlerimiz sonuç veriyor. Duraksama, tereddüt, gevşeme yok. Hep birlikte kazanacağız” dedi.

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