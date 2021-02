Bakan Koca, il bazındaki vaka sayılarını açıkladı

Ferhat EKİNCİ/ANKARA,(DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, il bazındaki haftalık koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre vaka sayıları her 100 bin kişide İstanbul’da 60,19, Ankara’da 35,49, İzmir’de 44,39 oldu.

Salık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden il bazında haftalık koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, bundan sonraki dönemde her hafta başında il bazındaki vaka sayılarını açıklayacaklarını belirtti.

VAKA SAYISI EN ÇOK OLAN İL TRABZON

Açıklanan tabloya göre il bazında haftalık oranlar her 100 bin kişide İstanbul’da 60,19, Ankara’da 35,49, İzmir’de 44,39 oldu. İl bazında en fazla vaka sayısının görüldüğü il 100 bin kişide 228,02 ile Trabzon oldu. Vaka sayılarını en az görüldüğü il ise 100 bin kişide 7,82 ile Şırnak oldu.

‘YERİNDE KARAR DÖNEMİNDEYİZ’

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada il bazında kararların alınacağını aktararak, “Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz” ifadelerini kaydetti.

FOTOĞRAFLI