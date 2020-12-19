ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep’te özel hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazının patlaması sonucu çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 9’a yükseldiğini açıkladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Gaziantep’te yoğun bakım ünitesinde meydana gelen elim olay hepimizi üzmüştür. Vefat sayımız 9 oldu. Yangından etkilenen diğer hastalar 112 acil ekiplerimiz tarafından civar hastanelere nakledildi. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Olayı yakından takip ediyoruz” dedi.
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Bakan Koca: Gaziantep’te özel hastanedeki patlamada vefat sayımız 9 oldu
ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep’te özel hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazının patlaması sonucu çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 9’a yükseldiğini açıkladı.