ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, dün 1 milyon 99 bin 5 doz aşı uygulandığını, ilk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısının 21 milyon 901 bin 631’e indiğini açıkladı.

Bakan Koca, Twitter’daki hesabından 28 Şubat’ta uygulanan aşı dozuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, “Dün 1 milyon 99 bin 5 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 222 bin 803. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 680 bin 278. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 195 bin 924. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21 milyon 901 bin 631’e indi” ifadesini kullandı.

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