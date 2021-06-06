Bakan Koca: Büyüklerimizin küçüklerimize kavuşması için kolları sıvıyoruz

Ferhat EKİNCİ/ANKARA,(DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, aşılama çalışmalarıyla ilgili yaptığı paylaşımda “Büyüklerimizin küçüklerimize kavuşması için kolları sıvıyoruz” dedi.

Bakan Koca, koronavirüsle mücadelede planlı şekilde uygulanan aşılama çalışmalarına dikkat çekmek için Twitter hesabından paylaşım yaptı. Bakan Koca’nın, “Büyüklerimizin küçüklerimize kavuşması için kolları sıvıyoruz” notuyla paylaştığı videoda “Yapılan araştırmalar, Bakanlığımızca uygulanmakta olan Covid-19 aşılarının hastalığı ağır geçirme riskini, hastaneye yatış oranını ve ölüm oranını azalttığını göstermiştir” dedi.

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