Bakan Koca; Bursa, Ankara, Hatay ve Adana’daki yetkililerle görüştü

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Bursa, Ankara, Hatay ve Adana illerinin valileri, il sağlık müdürleri ile halk sağlığı başkanlarıyla salgının seyrini değerlendirdiklerini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bursa, Ankara, Hatay, Adana Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla bu illerimizde salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayılarında da hastane yüklerinde de düşüş olması sevindirici. Kısıtlamaların neticelerini alıyoruz” ifadelerini kullandı.

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