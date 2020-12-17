Bakan Koca: Böyle bir davranışı kabul etmemiz mümkün değil

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Antalya Kumluca Devlet Hastanesi’nde iki hemşireye görev yerlerini terk ettiği gerekçesiyle “Ben salağım” yazdırdığı ileri sürülen Başhekim Uzman Doktor Ayşegül Alkan’ın görevinden uzaklaştırıldığını belirterek, “Böyle bir davranışı kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.

Bakan Koca, Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Ayşegül Alkan’ın, hemşireler Merve Şahiner Çalışkan ve Ayşe Yetkin’e görev yerlerinden ayrıldıkları gerekçesiyle A-4 kağıdına 500 kere, “Ben salağım servisimden başka servise gittim” yazdırdığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, Antalya Kumluca Devlet Hastanesi’nde yaşanan müessif olayla ilgili Bakanlığın harekete geçerek duruma el koyduğunu vurguladı. Koca, “Görev yerinden ayrıldığı gerekçesiyle iki hemşiremize başhekim tarafından verildiği ileri sürülen cezai uygulamanın kabul edilmesi mümkün değildir. Her türlü görev ihmali ve hatalı davranış karşısında ne tür bir işlem yapılacağı ilgili mevzuatımızda belirtilmiştir. Kimsenin bunun dışında bir işlem yapma, yargılamayı kendisi yaparak kendi belirlediği bir cezayı uygulamaya hakkı yoktur. Özellikle bütün sağlık çalışanlarımızın özveri ile mücadele yürüttüğü bu dönemde Bakanlığımızın herhangi bir sağlık personelimizi incitecek bir fiile bile tahammül etmeyeceği bilinmelidir” dedi.

Bakan Koca, söz konusu olay duyulur duyulmaz, Antalya İl Sağlık Müdürlüğünce ve hemen ardından Bakanlık tarafından soruşturma başlatıldığını hatırlatarak, “Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Ayşegül Alkan başhekimlik görevinden uzaklaştırılmıştır. Yürütülen disiplin soruşturmasının sonucu beklenmeksizin Alkan’ın başhekimlik sözleşmesi feshedilerek görevine son verilmiştir” ifadelerini kullandı.

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