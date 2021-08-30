Bakan Koca: Bir hastanın iyileşmesini beklemek nasıl bir duygudur? 

Yaklaşık 4 milyon 200 bin memur ve 2 milyon 200 bin memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirlendiği toplu sözleşme görüşmeleri sonuçlandı! Devlet memurları ve emeklilerinin maaşları eskiden olduğu gibi yine düşük seviyede kaldı.