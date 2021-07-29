Bakan Koca: Aydın ve Eskişehir Mavi, Aksaray Turuncu kategoriye geçti (2)

Dijital dönüşüm yalnız meslekler değil, eğitim sistemi için de yeni gereklilikler ortaya koyuyor. Yaşanan dönüşümün parçası olabilmeleri için, çocukların 21. yüzyılın yetkinleriyle donatılması gerektiğine dikkat çeken Hibrit Çocuk Kurucu Ortağı Buse Burdurlu “Çocukların gelecekteki mesleklerini bilmiyoruz ancak doğru bir eğitim programıyla onları geleceğe hazırlamamız mümkün” dedi.