Bakan Koca: Aydın ve Eskişehir Mavi, Aksaray Turuncu kategoriye geçti (2)

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GÜNLÜK AŞILAMA 1 MİLYON DOZU GEÇTİ
Bakan Koca, yaptığı açıklamanın devamında günlük aşılama sayısını da açıkladı. Koca, açıklamasında “1 milyon 99 bin 5 kişi bugün hepimiz için hayırlı bir iş yaptı” ifadelerini kullandı. 

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