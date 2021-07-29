Bakan Koca: Aydın ve Eskişehir Mavi, Aksaray Turuncu kategoriye geçti (2)

GÜNLÜK AŞILAMA 1 MİLYON DOZU GEÇTİ
Bakan Koca, yaptığı açıklamanın devamında günlük aşılama sayısını da açıkladı. Koca, açıklamasında “1 milyon 99 bin 5 kişi bugün hepimiz için hayırlı bir iş yaptı” ifadelerini kullandı.
YOL ULAŞIMA AÇILDI
TEM yolu Gümüşova rampaları mevkiinde devrilen kereste yüklü TIR nedeniyle İstanbul şeridi, kurtarma çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. TIR’ın yoldan kaldırılmasının ardından yol saat 19.30 sıralarında ulaşıma açıldı.
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Dijital dönüşüm yalnız meslekler değil, eğitim sistemi için de yeni gereklilikler ortaya koyuyor. Yaşanan dönüşümün parçası olabilmeleri için, çocukların 21. yüzyılın yetkinleriyle donatılması gerektiğine dikkat çeken Hibrit Çocuk Kurucu Ortağı Buse Burdurlu “Çocukların gelecekteki mesleklerini bilmiyoruz ancak doğru bir eğitim programıyla onları geleceğe hazırlamamız mümkün” dedi.
ŞEHİTLERİN CENAZESİ GAZİANTEP ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİ
Suriye'nin El Bab bölgesinde teröristler tarafından kirpi aracına yapılan saldırıda şehit olan 2 askerin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Yaralı 2 asker...