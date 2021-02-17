Bakan Koca: Aşı dolandırıcıları hakkında adli işlem başlatılacaktır

ANKARA,(DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, aşıların tamamen ücretsiz ve Bilim Kurulunun belirlediği sıraya göre yapılacağını belirterek, “Aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır” dedi.

Bakan Koca, aşılarla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ülkemizde aşı sadece Bilim Kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz olarak yapılmaktadır. Vatandaşlarımıza ulaşarak aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır. SABİM 184’e ihbar edin” ifadelerini kullandı.

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