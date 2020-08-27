Covid-19 gelişmeleri ve makroekonomik verilerin etkisiyle 1,914 - 1,954 dolarlık geniş bir aralıkta hareket eden altının yatırımcıları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın, bu yıl sanal olarak düzenlenen Jackson Hole ekonomik politika sempozyumunda söyleyeceklerini dikkatle izleyecekler.