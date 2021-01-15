Bakan Koca: 500 binden fazla sağlık çalışanımız aşı oldu

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, aşılama programının 2’nci gününde şu ana kadar 500 binden fazla sağlık çalışanının aşılandığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Aşılama programımızın 2’nci gününde şu ana kadar 500 binden fazla sağlık çalışanımız aşı oldu. Aşı programını ülke sathında uygulamakta tecrübeli bir ülkeyiz. Alt yapımız bu programı kontrollü şekilde yürütmek için fazlasıyla yeterli. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız” dedi.

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