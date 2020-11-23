Bakan Koca: 44 gönüllüye aşı uygulandı

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse karşı Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen COVID-19 aşısının gönüllü 44 vatandaşa uygulandığını duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, “TÜSEB desteğiyle Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen COVID-19 aşısının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandı. Şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmedi. İkinci doz aşılama 26 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Güzel haberlerini vereceğim 15 aşı adayı daha var” ifadelerini kullandı.

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