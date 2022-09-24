Bakan Kirişci: Ukrayna Tarım Bakanı, Bayraktar sayesinde sığınağa geçti

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türk İHA ve SİHA’ların dünyanın gözdesi olduğunu belirterek, “Mevkidaşım olan Ukrayna’nın Tarım Bakanını, 24 Mart sanırım, bir telefon görüşmesinde ‘Şu anda neredesin?’ dedim, ‘Sığınakta kendimi gizlemeye çalışıyorum’ dedi. ‘Peki oraya nasıl geçtin, sığınağa?’ diye sorduğumda ‘İHA’lar ve SİHA’lar, Bayraktar sayesinde geçtim’ dedi. Elhamdülillah artık Ukrayna’da Bayraktar konuşuluyor” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı’nın düzenlediği ‘2023’e doğru şehir buluşmaları’ programına katıldı. Milletvekili ve belediye başkanlarının da katıldığı toplantıda konuşan Bakan Kirişçi, AK Parti iktidara geldikten sonra millete verdiği sözleri yerine getirdiğini ve getirmeye de devam ettiğini söyledi. 2002’de Türkiye’nin 36 milyar dolar ihracatı olduğunu ve bunun 3,7 milyar dolarını tarımsal ürünlerin oluşturduğunu kaydeden Kirişci, “Türkiye İhracatçılar Meclisi açıklamalarda bulundu, 8 aylık ihracat rakamı tüm zamanların rekoru. 21,5 milyar dolarlık 8 ayda ihracatımız var. 8 ayda 21,5 milyar dolar ise yıl sonu da 30 milyar doların üstüne her halükarda çıkacak. 2002’de tüm Türkiye’nin ihracatı 36 milyar dolardı, şimdi biz sadece tarım ürünleri ihracatını Allah’ın izniyle 30 milyar doların üzerinde gerçekleştireceğiz. Allah ömür verirse 2023 yılında da bunun 36 milyar doların bile çok çok üstünde görmüş olacağız. Global dünyada siz ihraç ediyorsanız elbette ithalatınız da olacak. Tarım, net ihracatçı bir sektör. İhracatın, ithalatı karşılama oranı yüzde 128. Bu, yüzde 44’lere kadar çıktı. Üstelik biz, ihracatta da frene bastık. Neden? Çünkü bu savaşla beraber bir gıda milliyetçiliği kavramı çıktı. Yani koskocaman Çin, ‘Ben bu nüfusu nasıl doyuracağım?’ diye panikledi. Çin başta olmak üzere pek çok ülke Rusya- Ukrayna savaşı ile birlikte bu gıda krizi adeta manşete taşındı. Ama hamdolsun o gün de üreticilerimiz üretti, bugün de üretmeye devam ediyor” diye konuştu.

‘TOHUMDA YERLİLİK ORANI YÜZDE 94’LERE ÇIKTI’

Türkiye’nin 8,5 milyon hektar sulanabilir arazisi olduğunu ve barajlarda, göletlerde toplam 112 milyar metreküp su bulunduğunu belirten Bakan Kirişci, “İhtiyacımız olan tohumun, fidenin, fidanın içerden karşılanma oranı, yerli olarak karşılama oranı yüzde 31. Peki bugün nerelere geldi, yüzde 94’lere geldi. Yüzde 6’lık bir açığımız var. Burada yerli olduğu gibi bir de millileştirme çalışmamız var. İkisini bir arada yaptığımızda gerçekten bu ülkeyi yakışır yaraşır bir davranışı sergilemiş olacağız. Bu ne ile oldu, kendi kendine mi oldu? Hayır. Eskiden bu çeşitleri geliştiren insanlar telif hakları alamadığı için bütün emek, alın teri heba ediliyordu, birisi geliyor kopyalıyordu. Şimdi bu telif hakkı sayesinde hem üreten hem de çocukları, torunları bu tohum kullanıldığı sürece bunu belirli oranlarda almaya devam ediyor olacak. Bu da mevzuat sayesinde oldu” dedi.

‘TÜRKİYE’DE BAYRAKTAR KONUŞULUYOR’

AK Parti iktidara geldikten sonra savunma sanayisinde ciddi atılımlar olduğunu ifade eden Bakan Vahit Kirişci, şimdi artık dünyanın Türk savaş uçağının pistten ne zaman havalanacağını beklediğini söyledi. Türkiye’nin İHA ve SİHA üreten sayılı ülkeler arasında olduğunu ifade eden Bakan Kirişci, şöyle devam etti:

“Bir ülke paramızla bu İHA’ları adeta koklattı, geri çekti, koklattı, geri çekti. Ama gördük ki bunu bizim, kendimizin üretmesinden daha güzel, daha isabetli bir şey olamazdı. Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar. Allah onları yetiştiren Özdemir Bayraktar’dan ve bütün ailesinden razı olsun ve Özdemir Bayraktar’a da bu vesileyle rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Böyle evlatlar bugün İHA’ları ve SİHA’ları üretti. Mevkidaşım olan Ukrayna’nın Tarım Bakanını, 24 Mat sanırım, bir telefon görüşmesinde ‘Şu anda neredesin?’ dedim, ‘Sığınakta kendimi gizlemeye çalışıyorum’ dedi. ‘Peki oraya nasıl geçtin, sığınağa?’ ‘İHA’lar ve SİHA’lar, Bayraktar sayesinde geçtim’ dedi. Elhamdülillah artık Türkiye’de Bayraktar konuşuluyor. İHA’lar, SİHA’lar, ANKA’lar,Gökbey’ler konuşuluyor.”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, konuşmasının ardından satırla dondurma kesip davetlilere ikram etti.

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