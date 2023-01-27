Bakan Kirişci: Teknik personel sahaya inecek

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Ömer KOÇ/ KAHRAMAMARAŞ, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bakanlık bünyesinde çalışan teknik personelin bugüne kadar evrak memurluğu yaptığını söyledi. ‘Çiftçi Kayıt Sistemi’nin e-Devlet ile entegre edilmesiyle teknik personelin boşa çıkarıldığını belirten Kirişçi, “İnşallah ilerleyen günlerde o kardeşlerimiz, sahaya inecekler. Ahırsa ahır, ağılsa ağıl, kümesse kümes, tarlaysa tarla, bağ ise bağ, bahçeyse bahçe, merada, nerede ihtiyaç varsa bu kardeşlerimize bunlar gidecekler; bu hizmeti verecekler” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde (KSÜ) düzenlenen ‘Türkiye’de Tarım Üretiminin 177’nci Yıl Dönümü ve Akademik Başarı Ödül Töreni’ne katıldı. KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sezai Karakoç Salonu’ndaki törende konuşan Bakan Kirişci, girişte gençlerin kendisine meslek mensuplarının kamuda istihdamını sorduğunu ancak esas olanın istihdam değil mesleğin icra edileceği alanın genişletilmesi olduğunu söyledi. Kirişci, “Asıl olan, kamunun sizleri meslek mensupları olarak istihdam ediyor olması değildir. Asıl olan, bu mesleğin icra edileceği alanın genişletilmesidir; mesleğin daha fonksiyonel hale daha itibarlı hale getirilmesidir. Bu çerçevede de inşallah bizim yine bir başka çalışmamız yeminli ve yeminli olmayan tarım müşavirliğidir. Ziraat mühendisleri, gıda mühendisleri, veteriner hekimler, su ürünleri mühendisleri. İnşallah biz bunlarda bir müşavirlik, iki yeminli müşavirlik, bu unvanları onlara kazandıracağız. Biz boş durduk mu? Hayır. Ne yaptık? ‘Çiftçi Kayıt Sistemi’ni e-Devlet ile entegre ederek biz zaten bakanlık bünyesinde çalışan teknik personelimizi şu anda boşa çıkardık neredeyse. İnşallah ilerleyen günlerde o kardeşlerimiz sahaya inecekler. Ahırsa ahır, ağılsa ağıl, kümesse kümes, tarlaysa tarla, bağ ise bağ, bahçeyse bahçe, merada, nerede ihtiyaç varsa bu kardeşlerimize bunlar gidecekler; bu hizmeti verecekler. Ama şu ana kadar bunlar evrak memurluğu yapıyorlardı” diye konuştu.

Bakan Kirişci, daha sonra akademisyenlerin ödüllerini teslim ederken, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım da günün anısına Kirişci’ye hediye verdi.

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