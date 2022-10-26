Bakan Kirişci: Taşkın çalışmalarını geliştirdiğimiz makine parkı ile daha etkin yapacağız

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TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Su meselesinin, yerinde tutulmazsa nasıl bir felakete dönüştüğünü geçen yıl da bu yıl da yaşadık. Taşkın olmadan önce, taşkın anında ve taşkın sonrasında yapılacak çalışmalar var. Devlet Su İşleri (DSİ) aracılığı ile taşkın öncesi, sonrası ve taşkın anı çalışmalarını, geliştirdiğimiz makine parkı ile daha etkin şekilde yapacağız” dedi.









Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, DSİ’ye 60 adet müteharrik karoserli kamyonun teslim törenine katıldı. Bakan Kirişci, araç gereç ve makine parkının önemine dikkat çekerek, “İyi mühendis, iyi teknik eleman, iyi işçi, bunlar elbette önemli; ama bizim sahadaki su işleri olarak çalışmamızda elimizi güçlendirecek olan, sahip olduğumuz araç gereçler ve makine parkımızdır. İlkinde 140 aracı, daha sonra 110 aracı, son olarak da bugün 60 kamyonu inşallah makine parkımıza katmış olacağız. Bu kurumun yaptıkları tam da bizim bakanlık olarak sahada yapmamız gerekenleri oluşturmakta. Öncelikle bir felsefemiz var; suyu düştüğü yerde tutmak. Bu mantık ile hareket ettiğimizde suyu tutup, daha sonra bu sudan özellikle sulama amaçlı olarak istifade etmemiz veya bu suyu tutmadığımızda, bunun yol açacağı taşkınlardan gerek insanımızı, tabiatımızı, tarım alanlarımızı korumak; yani taşkın koruma” diye konuştu.







Bakan Kirişci, suyun önemine değinerek, “Su bizim olmazsa olmazımız. Su fakiri bir ülke değilsek bile su zengini bir ülke de değiliz. Bunu her vesileyle söylediğimiz için vatandaşlarımızda da iyi bir kanaat oluştuğu düşüncesindeyim. Suyun da bir planlamaya ihtiyacının olduğunu, buna ilişkin yerinde ve dozunda çalışmalar yapılarak suyun en etkin şekilde kullanımını bize emrediyor. Burada en büyük tüketici, tarımın kendisi olduğu için bu alanda çok ciddi bir çalışma yapıyor olmamız gerekiyor” dedi.







Bakanlığın ilgili birimlerinin suyun ekin kullanımına ilişkin strateji planları, erken uyarı sistemleri ve üretime dair suyu esas alan planların oluşturulması üzerine çalıştığını aktaran Kirişci, “Bu çalışmalar da tamamlandığında vatandaşlarımız ile paylaşmış olacağız. Su meselesinin, yerinde tutulmazsa nasıl bir felakete dönüştüğünü geçen yıl da bu yıl da yaşadık. Taşkın olmadan önce, taşkın anında ve taşın sonrasında yapılacak çalışmalar var. DSİ aracılığı ile taşkın öncesi, sonrası ve taşkın anı çalışmalarını, geliştirdiğimiz makine parkı ile daha etkin şekilde yapacağız” ifadelerini kullandı.







DSİ GENEL MÜDÜRÜ AKCA: TOPLAM 310 İŞ MAKİNESİ TESLİM ALINDI



DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, güçlü bir teşkilat yapısına, yetkin personel kapasitesine ve büyük bir makine parkına sahip olduklarını kaydederek, “Makine parkımızdaki toplam 1775 iş makinesinin 780 adedi; yani yüzde 43,9’u 20 yaş ve üzeri iş makinelerinden oluşmaktadır. Şu an makine parkımıza dahil olacak 60 adet kamyon ile birlikte iş makinesi sayısı, 1835 adede ulaşacak olup 20 yaş ve üzeri iş makinelerinin oranı yüzde 42,5’e düşecektir. Makine parkını yenileme ve dengeleme programı kapsamında satın alınması planlanan bu 650 adet iş makinesinden, bugün makine parkımıza dahil edilen 60 adet kamyon ile birlikte bugüne kadar toplam 310 adet iş makinesi teslim alınmış olacaktır” dedi.

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