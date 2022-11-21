Bakan Kirişci: Su ürünleri ihracatımızın 1,5 milyar doları aşmasını bekliyoruz

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ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Geçen yıl su ürünleri ihracatımız 1,4 milyar doların üzerinde gerçekleşti. 2022 yılı ihracatımızın 1,5 milyar doları aşmasını bekliyoruz. 2023 yılı ihracat hedefimiz 2 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Bakan Kirişci, ’21 Kasım Dünya Balıkçılar Günü’ açıklamasında, bir yandan denizlerdeki varlıkları koruduklarını diğer yandan bütün güçleriyle balıkçılık sektörünü desteklediklerini belirtti. Bu çerçevede son 20 yılda balıkçılara 10,2 milyar lira ÖTV indirimli yakıt desteği, 7,2 milyar lira yetiştiricilik desteği, 82,9 milyon lira küçük ölçekli balıkçılık desteği verdiklerini aktaran Kirişci, bugünkü değerle toplam 18,2 milyar lira ödeme yapıldığını kaydetti.

Bakan Kirişci, balıkçılık sektörünün ülke ihtiyacının üzerinde avcılık kapasitesine sahip olduğunu vurgulayarak, “Geçen yıl su ürünleri ihracatımız 1,4 milyar doların üzerinde gerçekleşti. 2022 yılı ihracatımızın 1,5 milyar doları aşmasını bekliyoruz. 2023 yılı ihracat hedefimiz olan 2 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde imzaladığımız balıkçılık anlaşmaları ile reislerimiz, Atlantik’ten Hint Okyanusu’na kadar uluslararası sularda avcılık yapmaktadır. Türk balıkçılar, kendi sularımızda avlanan balık miktarının en az 3 katını, yani yaklaşık 1 milyon ton balığı uluslararası sularda, okyanuslarda avlıyorlar. Avladıkları balıkları da iş birliği yaptığımız ülkelerde kurdukları fabrikalarda işliyorlar. Böylece bulundukları ülke vatandaşlarına istihdam imkanı sağlarken aynı zamanda ülkemize de yüz milyonlarca dolar kazandırıyorlar” dedi.

‘YIL SONU 84 MİLYON YAVRU BALIĞI SUYA BIRAKMIŞ OLACAĞIZ’

Kirişci, su ürünleri politikalarının ana hedefinin, denizler ve iç sulardaki su ürünleri kaynaklarını korumak ve sularda varlığın sürdürülebilirliğini sağlamak olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

“Artık şunu çok iyi biliyoruz: Doğal kaynaklar sonsuz değildir. Pek bilinmiyor ama dünyadaki oksijen üretiminin yüzde 50-80’i denizlerdeki planktonlar ve diğer bitkiler tarafından üretilmektedir. Dolayısıyla sadece balıkları değil, deniz çayırlarını, algler ve deniz ekosisteminin tamamını korumalıyız. Bu çerçevede kontrol ve denetim botlarımızla deniz ve iç sularımızı koruyor, araştırma gemilerimizle inceliyoruz. Yeni hizmete aldığımız Su Ürünleri Gen Bankası ile genetik materyalleri muhafaza ediyoruz. Su kaynaklarımızın korunması için bakanlığımızca balık üretilmesine de ayrı bir önem veriyoruz. Güneydoğu Anadolu’da şabut balığı, Akdeniz’de orfoz, lahoz ve mercan, Ege’de çipura ve levrek, Karadeniz’de kalkan, mersin ve doğal alabalık başta olmak üzere 15 ayrı türden balığı su kaynaklarına bıraktık. Bu kadar farklı türle balıklandırma yapan en mahir ülkelerden biriyiz. 2022 yılı sonunda her bir vatandaşımız için birer adet olmak üzere yaklaşık 84 milyon yavru balığı su kaynaklarına bırakmış olacağız. İnşallah 2023’te balıklandırma miktarını 100 milyon adede çıkarmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle tüm balıkçılarımızın 21 Kasım Dünya Balıkçılar Günü’nü kutluyorum.”

2022’DE EN ÇOK PALAMUT AVCILIĞI YAPILDI

Öte yandan bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, başta Moritanya olmak üzere Gine Bissau ve Gürcistan gibi başka ülkelerin kara sularında bu yıl yaklaşık 70 gemi, avcılık faaliyetinde bulunuyor ve ülke ekonomisine yaklaşık 600-700 milyon dolar katkı sağlanıyor. 2022 yılında en çok palamut avcılığı yapılırken, 2021 yılında ise en çok hamsi avcılığı yapıldı. Geçen yıl su ürünleri ve balıkçılık üretimi 799 bin 844 ton olarak hesaplandı.

Ayrıca sürdürülebilir su ürünleri avcılığının sağlanabilmesi, nesli tehlikede olan türler ile endemik türlerinin korunması ve yasa dışı avcılık faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında geçen yıl 193 bin denetim gerçekleştirildi ve 27,6 milyon TL idari para cezası uygulandı. (DHA)

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