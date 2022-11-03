Bakan Kirişci, Paris’te

- Reklam -

FRANSA, (DHA)- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, OECD Tarım Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Fransa’nın başkenti Paris’e geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda, “Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci OECD Tarım Bakanları Toplantısına katılmak üzere Paris’te. Paris Büyükelçiliğimizi ziyaret eden Bakan Kirişci, Büyükelçi Ali Onaner’den brifing aldı. Sayın Bakanımıza OECD nezdinde Türkiye Daimi Temsilcimiz Büyükelçi Kerem Alkin eşlik ediyor” denildi.

KİRİŞCİ, İSPANYOL MEVKİDAŞI PUCHADES İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Kirişci, İspanyol mevkidaşı Luis Planas Puchades ile bir araya geldi. Bakan Kirişci görüşmesine dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İspanya Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanı Sn. Luis Planas Puchades ile tarım alanında iş birliği konularını değerlendirdik. Potansiyel ihraç ürünlerimizin karşılıklı olarak tanıtılması ile tarım ticaretimizi daha da iyi bir noktaya ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -