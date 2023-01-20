Bakan Kirişci, Gürcistanlı mevkidaşı Shamugia ile görüştü

- Reklam -

ALMANYA, (DHA)- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 15. Tarım Bakanları Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Almanya’nın başkenti Berlin’de Gürcistan Tarım Bakanı Otar Shamugia ile bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Küresel Gıda ve Tarım Forumu vesilesiyle Almanya’da düzenlenen 15. Tarım Bakanları Zirvesi’ne katılmak üzere Berlin’de bulunan Bakanımız Vahit Kirişci, Gürcistan Tarım Bakanı Sayın Otar Shamugia ve heyetiyle bir araya geldi” denildi.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -