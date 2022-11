Bakan Kirişci: Gıda güvenliğinin teminatı olmayı sürdüreceğiz (2)

- Reklam -

‘TARIM SEKTÖRÜ HAYATİ BİR ÖNEME SAHİPTİR’

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Kapanış Programı’nın ardından Elazığ Valiliğini ziyaret ederek tarım sektör temsilcileri toplantısına katıldı. Bakan Kirişci burada yaptığı konuşmada, tarım sektörünün stratejik bir sektör olduğunu belirterek, “Hayati öneme sahiptir. Türkiye 2022 yılında 65 milyondu ve bugün 85 milyona geldi. 20 milyon ilave nüfusunu da eli öpülesi üreticiler tarafından üretilen ürünle doyuran ülkenin adıdır. 2002 yılında 2,8 milyar dolarlık ihracatımız vardı. 2021 yılında ihracat rakamı 25 milyar dolar oldu. İnşallah bu yıl 30 milyar doları bulacak. İhracatımız artmış ve artan nüfusumuzu da doyurmaya devam ediyoruz. Bugün Avrupa ‘biz bu kışı nasıl geçireceğiz’ derken, enerji konusunda Türkiye’de kimsenin aklına böyle bir şey gelmiyor. Kimsenin gıda ile ilgili bir eksiklik veya noksanlık olacağı yönünde bir endişesi söz konusu değildir. Bunları bu ülkenin eli öpülesi üreticileri sağladı. TMO hiçbir dönemde üstlenmediği bir fonksiyonu icra etmek için kendini adeta yollara döktü ve şu anda 6,2 milyon ton arpa ve buğday TMO’nun stoklarında. Üreticilerimize parasını ödedik ve geçen yıl 2 bin 250 lira olan buğdayı bu yıl 7 bin 450 liradan aldık. Biz Allah izin verirse şeker pancarındaki sözleşmeli üretim uygulamasını bütün ürünlere yayacağız. Burada tarafların hukukunu daha fazla gözeten bir içerikte mevzuat düzenlemesini Meclisimize sunacağız ve yasalaşmasını talep edeceğiz. Atatürk’ün bile hayattayken hayalini kurduğu bir TARSİM’i 2005 yılında yasasını çıkartıp 2006 yılında da uygulamaya koyduk. 16 yılı aşkın bir süredir TARSİM uygulamadadır. 16 yıl boyunca 13 milyar lira, her yıl neredeyse 700 milyon lira tutarında bir sigorta destek primi verdik. Bu destek yabana atılacak bir destek değil. Aracımızı nasıl zorunlu trafik sigortası yapıyorsak bizimde üreticiler olarak sigorta uygulamasına ehemmiyet vermemiz gerekir” dedi.

‘İSTEYEN HER YERE İSTEDİĞİNİ EKEMEYECEK’

Bakan Kirişci, konuşmasının devamında, “Yeni dönemde her isteyen, istediği yere istediğini ekemeyecek, dikemeyecek. Bizim bu üretim planlanmasının gereği olarak böyle bir adımı da atacağız. Üretim yapmadan önce üretici gelip bize bunu elektronik ortamda soracak. Biz bir ‘Tarım Cebimde’ uygulamasıyla, orada kendi bilgilerimizi girdiğimizde ekeceğimiz alanda ne üretebileceğimize tek bir seçenek de olabilir birden fazla seçenek de olabilir. Bunların dışına çıktığınızda elbette hakkınızdır, çıkabilirsiniz. 5 yıl süreyle her türlü tarımsal ve kredi desteklerinden, kamu olarak yararlandırmayacağız. Amacımız başıboşluğu tarımın lügatinden çıkarmak olacak. Dolayısıyla biz de üreticimizi bu planlı üretime zorlamak durumundayız ve Türkiye’nin ihtiyacı olan ürünleri üretmek durumundayız” diye konuştu.

Bakan Kirişçi daha sonra Elazığ Belediyesi ile AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlıklarını ziyaret etti. Ardından ‘İlk Oyum AK Parti’ye İlk Oyum Erdoğan’a Gençlik Buluşması’na katıldı. Bakan Kirişçi, burada yaptığı konuşmada da, “2001 yılında kurulan AK Parti, bir anda milletin önüne bir umut oldu. Biz Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 2023’te başlayacak ‘Türkiye Yüzyılı’nda ki bunun mimarları siz olacaksınız. Geleceğin mimarları olan sizler özellikle ve özellikle tıpkı Teknofest noktasında teknolojiyle ilgili inovatif projeleri nasıl üretiyorsanız, nasıl buna kafa yoruyorsanız tarım ve ormanla ilgili de ilgilenmenizi isterim. Tarım ve orman bu yüzyılın merkezi olacak. Ama biz eğer insanlığın vazgeçilmezi olarak gıdayı aklımıza getiriyorsak, gıdanın da elde edilebileceği üretim ancak tarımla olur, ormanla olur, toprakla olur, suyla olur, havayla olur. Tabiatla iç içe olmak güzel. Dolayısıyla biz bu yeni dönemde Tarım ve Orman Bakanlığı’nda Tarım Orman Gençlik Konseyi inşallah kuruyoruz. Sizlerin ilgisini bekliyorum. Oraya başvurular olacak ve o başvuruları biz değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı. (DHA)

