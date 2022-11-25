Bakan Kirişci: Borulu sulama sistemleriyle 5,8 milyar metreküp tasarruf sağlanacak (2)

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‘MÜDAHALE SÜRESİNİ 11 DAKİKAYA İNDİRDİK’

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Orman Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen 172 iş makinesinin bölge müdürlüklerine dağıtım törenine katıldı. Orman yangınlarıyla mücadelede Türkiye’nin etkin kara gücü olduğunu belirten Kirişci, “Orman yangınlarıyla mücadelede kara gücünüz yeterli ve etkili değilse hava gücünüz ve diğer araç gereçlerinizin katkısı da sınırlı oluyor. Biz bütünleşik bir yaklaşım içerisinde hem hava araçlarımızın sayısını artırdık hem de kara araçlarımıza yeni takviyeler ve eklemeler yaptık. Müdahale süresini 40 dakikadan 11 dakikaya indirdik” diye konuştu.

‘YANAN YERLERİN İMARA AÇILDIĞI İDDİALARI YALANDIR’

Orman yangınlarının yaşandığı alanların yangın sonrasında imara açıldığı hakkındaki söylemlerin sürekli gündeme geldiğini belirten Kirişci, “Yanan yerlerin bir şekilde imara açıldığı veya birilerine peşkeş çekildiği iddialarının tamamı külliyen yalandır. Eğer bilmeden söylenilmişse bunu bir eksiklik olarak ifade edelim; ama kasti olarak söylenilmişse bu da ihanettir. Bakanlığımız ve Orman Genel Müdürlüğü’müzün bu tür alanlarla ilgili yaptıkları çalışmalar hemen ağaçlandırma faaliyetleridir, yenilme çalışmalarıdır ve hızla bu alanların yeniden orman alanı olarak değerlendirilmesi yönündedir. Bu konuda asla taviz vermedik, vermeyiz, veremeyiz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nda bakan olmaktan dolayı onur duyduğunu ifade eden Kirişci, “Ulvi ve stratejik bir bakanlığın tepe yöneticisi olmaktan ben nasıl mutluysam, mutlu olduğumu onur duyduğumu nasıl ifade ediyorsam, her bir çalışan kardeşimin de aynı mutluluk ve onuru duyarak bunu yeterince hissetmelerini arzu ediyorum. Bu bakanlık herhangi bir bakanlık değil, Türkiye’nin en stratejik en önemli bakanlığı” diye konuştu.

Bakan Kirişci, konuşmasının ardından bölge müdürlüklerine dağıtılacak araçları inceledi. (DHA)

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