Bakan Kirişci, ‘Adana Tanıtım Günleri’ etkinliğine katıldı

- Reklam -

Şaduman UNUTMAZ- Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ‘Adana Tanıtım Günleri’ etkinliğinde, “Adana, tarımsal potansiyeli son derece yüksek olan bir ilimiz. Bizler elbette bu şehrin önde gelenleri olarak şehrin sahip olduğu potansiyeli daha ileri taşımakla mükellefiz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara’da düzenlenen 1’inci Adana Tanım Günleri etkinliğine katıldı. Bakan Kirişci, etkinlik alanında Adana’ya has ürünlerin tanıtıldığı stantları ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Kirişci, etkinliğin Adana için önemine değinerek, “21’inci yüzyılda artık ülkeler değil, şehirler değil, ilçeler yarışıyor, biz de Adana olarak plakamız 01, bu yarışta en başta olmak ve bu yarışı göğüslemek için bunu geliştirmek, güçlendirmek durumundayız. Bu tür tanıtım toplantıları önemli. Her şeyin bir başlangıcı vardır, bu başlangıcın daha iyiye, daha ileriye gideceğine inancım tamdır. Adanalılar olarak kendimizi başkaları ile mukayese etmemeliyiz diye düşünüyorum. Allah her kente, her coğrafyaya ayrı nimetler, meziyetler vermiş durumda. Şehrimizde geçen 2 nehrin Türkiye’nin 112 milyar metreküp suyunun yüzde 10,5’i bu 2 nehirden akmakta. Adana, tarımsal potansiyeli son derece yüksek olan bir ilimiz. Bizler elbette bu şehrin önde gelenleri olarak şehrin sahip olduğu potansiyeli daha ileri taşımakla mükellefiz. Bu şehir, her bakımdan olduğu gibi su ürünleri konusunda da sahip olduğu yüksek potansiyel inşallah üretime, ihracata dönüşecektir. İmamoğlu Ovası sulama projemiz var. Bu ovada toprak su ile buluştuğunda daha iyi bir üretim ve verim elde edilmiş olacak. Adana Adana’da yaşanır” dedi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -