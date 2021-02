Bakan Kasapoğlu’ndan Van’da ‘Atayurt’ ziyareti (3)

BAKAN KASAPOĞLU, KONGREYE KATILDI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Erciş’teki incelemelerin ardından Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Van Gençlik Kolları Başkanlığı 6’ncı Olağan Genel Kuruluna katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan kongrede konuşan Bakan Kasapoğlu, Van’ın çok önemli olduğunu ve doyum olmadığını söyledi. Kongrenin hayırlı olmasını dileyen Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

‘GÖNÜL KÖPRÜSÜNÜ BİRLİKTE GÜÇLENDİREREK YARINLARA YÜRÜYECEĞİZ’

“Ak kadrolar 19’uncu yılda inandığı yolda yürüyor yürümeye devam edecek inşallah. Rabbim birliğimizi, kardeşliğimizi daim kılsın. Bu hak davanın bugünlere gelmesinde emeği olan, alın teri olan her bir AK Parti ferdini gönülden selamlıyorum. Asırlar önce Evliya Çelebi’nin hayranlıkla bahsettiği Vanlılarla birlikteyim. Sizler şanlı ecdadımız gibi inandığımız yolda yürüyen kardeş gençlersiniz. Sizlerin ruhuyla inancıyla aydınlanan bu güzel salon, bu davanın ne kadar hak bir dava olduğunu bizlere gösteriyor. Bu davanın lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da gençlerin hem dostu, hem ağabeyi, hem de yanında yer alan bir lider. Birileri gençlere çocuk ruhuyla bakarken, her daim gençlerimizin önünü açan, her daim inanan bir lider olan Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 19 yılda bu ülke nereden nereye geldi. 19 yılda büyük bir devrim var. Muhteşem bir devrim var, o devrimin öncüsü Recep Tayyip Erdoğan var. Bu gönül köprüsünü birlikte güçlendirerek yarınlara yürüyeceğiz. Van, bu konuda öncü il. İnanıyorum ki enerjisini yenileyen bir kadro ile Van ve Türkiye için 2023, 2053 ve 2071 daha aydınlık olacak. Bu gönül köprüsünün mayasında muhabbet, sevgi, güven, dostluk var. Bunlar var oldukça bu köprüyü topla, tüfekle, fitneyle yıkamadılar yıkamayacaklar. Bu köprüdeki inançla liderine ‘asla yalnız yürümeyeceksin’ diyen bir ak kadro var. Bunlar var oldukları sürece birileri lafla, iftira atacaklar ve fitne fesatla uğraşacaklar. Bunlara inanmayacağız, kenetleneceğiz, bir olup kardeşçe beraber yürüyeceğiz”

‘EVLATLARIMIZIN GÖZÜ YÜKSEKLERDE’

Gençlerin eski Türkiye’yi bilmediklerini belirten Bakan Kasapoğlu, ‘’İyi ki bilmiyorsunuz. Hastanelerin o zamanki hallerini bilmiyorsunuz. Hastası rehin alınanları bilmiyorsunuz. Kitabı, defteri, sırası olmayan okulları bilmiyorsunuz. Zemini olmayan salonlar mı dersiniz, bitmeyen tesisler mi dersiniz. Hamdolsun çok farklı bir Türkiye var. Geçtiğimiz günlerde Milli Uzay Projesini açıkladık. Hep derdik elin oğlu kızı uzaya gidiyor. Artık bizim evlatlarımız gidecek. Evlatlarımızın gözü yükseklerde. Evlatlarımızla gurur duyuyoruz. Hedefimiz hep daha ilerisidir. Van’ımızın gençleri çok fazla. Gençlerinin enerjisi, heyecanı var. Onlara daha fazlası lazım. 2 hafta önce çok önemli protokoller imzaladık. Eski Türkiye’deki gibi modern tesislerin imzasını attık. Hızlı bir şekilde başladık ve en kısa zamanda Van ve ilçelerimizce kazandıracağız. Biz köklerinden beslenen göklere uzanan bir nesiliz. Bazıları tıpkı ondan öncekiler gibi lafla peynir gemisi yürütecekler ama biz eser siyasetiyle taş üstüne taş koymaya, üretmeye devam edeceğiz. İnanıyoruz ki iki günü eşit olan ziyandadır. Gözümüz yükseklerdedir. Milletimizin geleceğini daha güçlü, daha aydınlık kılacağız. Sizin kapınıza asla elimiz boş gelmeyeceğiz. Dolu dolu geleceğiz. Biliyoruz ki halka hizmet Hakk’a hizmettir. Hep birlikte daha güçlü bir istikbal, daha aydınlık yarınlar için çalışacağız. Van’ı istismar etmeye çalışanlara, evlatlarını kandıranlara en iyi cevabı verecektir” dedi.

Mevcut Başkan Muhammed Çalağan seçimde yeniden seçildi. AK Parti Van Gençlik Kolları Başkanlığı 6’ncı Olağan Genel Kuruluna Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say da katıldı.

FOTOĞRAFLI