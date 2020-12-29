Bakan Kasapoğlu’ndan şalvarlı tenisçilere müjde

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde kendi imkanlarıyla yaptıkları toprak kortta, yöresel şalvar ve poşuyla tenis oynayan mahalle sakinlerine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabında ‘turnuva düzenleme’ sözü verdi.

Viranşehir’de beden eğitimi öğretmeni Yusuf Avcıbaşı, Sarıbal Mahallesi gençlerini salgın sürecinde boş zamanlarını sağlıklı şekilde değerlendirmesi için spora yönlendirmeye karar verdi. Kısa süre içinde mahalleli, toprak sahaya, kireçle çizgi çizip günlük kıyafetleri şalvar ve poşuyla tenisin yanı sıra voleybol da oynamaya başladı.

BAKAN’DAN TURNUVA SÖZÜ

Renkli görüntülerin yaşandığı maçlar yapan mahalleliye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bekledikleri müjdeyi verdi. Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından tenis oynayan mahalle sakinlerinin görüntüsünü paylaşarak, “Şanlıurfa Viranşehir’deki görüntüler beni çok mutlu etti. İnşallah köyümüzdeki eksikleri en kısa sürede tamamlayıp, çiçeği burnunda sporcularımızla güzel bir turnuva düzenleyeceğiz” yorumunu yaptı.

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