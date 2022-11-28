Bakan Kasapoğlu’ndan gençlere sürpriz ziyaret

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yayalar Köyü’ne (mahallesine) sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yayalar Köyü (mahallesi) gençlerinin düzenlediği ve Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un da katıldığı buluşma etkinliğine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu programının dışına çıkarak sürpriz bir ziyarette bulundu.

Bakan Kasapoğlu, gençleri makamına davet etti

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Kahramankazan’ı ziyareti esnasında Yayalar Köyü’ndeki gençlerin Başkan Oğuz’la bir buluşma düzenlediğini öğrenen Bakan Kasapoğlu burayı ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi. Soba başında çay sohbeti şeklinde süren etkinlikte salonda bulunan gençlerle tek tek tanışarak sohbet eden Kasapoğlu daha sonra Yayalar Köyü’ndeki tüm gençleri Gençlik ve Spor Bakanlığı makamına davet etti.

Gençlerin buluştuğu haberini duyunca hemen ziyaret etmek istediklerini belirten Bakan Kasapoğlu, “Bizim için çok güzel bir tesadüf oldu, gençlerin burada olduğunu duyunca hemen gideceğiz dedik. Böyle çay eşliğinde gençlerimizle soba başında sohbet etmek bizi çok mutlu etti. Kahramankazan spor faaliyetlerinde aktif bir ilçe, gençlik merkezimiz var burada. Kahramankazan ile Bakanlığımız arasında çok güzel bir iş birliği var bunun için Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu iş birliklerini artıracak, gençlerimiz için daha ne kadar çok faydalı işler yapabileceğimiz üzerinde düşüneceğiz” şeklinde konuştu.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz etkinlik sonunda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na el işlemesi Türk Bayrağı hediye etti. Daha sonra Bakan Kasapoğlu, Serhat Oğuz ve tüm gençler hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.