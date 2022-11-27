Bakan Kasapoğlu: Türkiye Yüzyılı gençlerin yüzyılı olacak (2)

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ZİYARETLERDE BULUNDU

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uşak programı kapsamında önce AK Parti İl Başkanlığı’nı, andından Vali Turan Ergün’ü Valilikteki makamında ziyaret etti. Öğrenciler karşılama sırasında Bakan Kasapoğlu’nu çiçek verdi. Bir süre Vali Ergün ile sohbet eden Bakan Kasapoğlu, daha sonra Uşak Belediye Başkanı Mehmet Cakın ile bir araya geldi. Başkan Cakın, Kasapoğlu’na Uşak halısı hediye etti.

Bakan Kasapoğlu programının son bölümünde Atapark Kule Altı Genç Kuşak Merkezi’nde düzenlenen Gençlik Buluşmasına katıldı. Bakan Kasapoğlu gençlerle bir süre sohbet ettikten sonra kentten ayrıldı. (DHA)

Ramazan ÇETİN/UŞAK, (DHA)

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