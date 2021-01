Bakan Kasapoğlu, Siirt’te çocuklarla voleybol oynadı (2)

‘BİRİLERİ BUGÜNE KADAR KANDAN VE GÖZYAŞINDAN BESLENDİ’

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde düzenlenen Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Töreni’ne katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, “Bizim siyasetimizde üretmek, alın teri, taş üstüne taş koymak var, dayanışma var. Birileri gibi çukur siyaseti yok bizde. Birileri gibi imha etmek, yakmak yoktur. Bizde icra etmek, kardeşlik ve sevgi vardır. Bu sevgi zihniyetini daha yukarılara taşımak için daha güçlü kılmak için bu kardeşlik tablosunu bu adalet, hukuk ve vicdan açısından bakan, bu güzel pencereyi büyütmek için buradayız. Birileri bugüne kadar kandan, gözyaşından beslendi. Onlar bilsinler ki bundan sonra onlara hiçbir şekilde bir kardeşimizi kaptırmayacağız. Çakallara, bu bölgenin, Dicle’nin, Fırat’ın kuzularını yem etmeyeceğiz, onlara harcatmayacağız. Her bir kardeşimizi, yarınların iş insanı olarak, yarınların ilim insanı olarak, yarınların sporcuları, yarınların, güçlü medeniyetlerin temsilcileri olarak yetiştireceğiz” dedi.

‘SPOR HER KÖTÜLÜĞÜN PANZEHİRİDİR’

Ülke genelinde 180 bin olan yurt sayısını 700 bine çıkardıklarını ifade eden Bakan Kasapoğlu, “Siirt’in çok güzel bir üniversitesi var. Üniversitemizdeki yurt kapasitesini nereden nerelere getirdik. Tam beş misli arttırdık. İnşallah bundan sonra bu kapasiteyi daha yukarılara taşıyacağız. Hamdolsun ülkemizde 180 bin olan yurt kapasitesi bugün 700 bindir. Toplantımızda gençlik merkezi olmayan ilçelerimize gençlik merkezileri inşa etme kararı aldık. Spor salonları inşa etme kararı aldık. Siz yeter ki isteyin, kullanın. Bizler her daim yanınızdayız, yanınızda olmaya devam edeceğiz. Siirt’teki amatör spor kulüplerimize verdiğimiz desteği de bu vesile ile müjdelemek istiyorum. Spor her kötülüğün panzehiridir. Bağımlıklara karşı ve diğer anlamdaki kötülüklere karşı önemli bir araç” diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, törenin ardından, spor tesislerinde incelemede bulundu.

