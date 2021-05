Bakan Kasapoğlu: O eski tabloları gençlerimize yaşatmayacağız

Sekvan KÜDEN- Mehmet Selim YALÇIN /ŞIRNAK, (DHA)- Şırnak’ta düzenlenen ‘Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası’nın final müsabakalarına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ülkenin standartlarının yükselmesi için her imkanın seferber edildiğini ifade ederek, “Demokrasi, hukuk düzeninin standartlarını daha da artıracağız. Ülkenin standartlarının yükselmesi için her imkanı seferber ettiğimiz gibi, hiçbir mücadeleden de kaçınmayacağız. Sonuna kadar koşacağız. O eski tabloları gençlerimize yaşatmayacağız” dedi.

Şırnak’ta 14 ilden 139 sporcunun katılımıyla düzenlenen ‘Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası’ final müsabakası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla yapıldı. Bakan Kasapoğlu, beraberindeki Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Milletvekili Rizgin Birlik, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ile Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde bulunan, Cudi Dağı manzaralı 2’si kapalı, 2’si açık, 4 tenis kortunda mücadele eden sporcularla bir araya gelerek başarılarda bulundu.

“ULUSLARARASI KUPAYI DA GELİŞTİRECEĞİZ”

Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası’na ilişkin yapılan törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şırnak’ın spor ve sporcuların gelişmesi için her türlü imkana kavuşturduklarını söyledi. Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Bakan Kasapoğlu, “Bugün burada mutluluk, festival, şölen, iyilik, yeşillenen tohumlar var. Şükür ediyoruz. Bu güzel coğrafyanın kutsal emanetini hep birlikte omuzlarımızda taşıyoruz. İnşallah bugün olduğu gibi kardeşliği güçlendireceğiz, aydınlığı daha aydınlık kılacağız. Nuh’un gemisindeki gibi hep birlikte aynı gemide kardeş olarak, bir ve beraber olarak, güçlü bir şekilde aydınlık yarınlara yürüyeceğiz. Bu ülkenin her bir insanı mutluluğun en güzelini hak eden her bir ferdi bizler için birbirinden değerlidir. Onun için buradayız ve şükürler olsun. Hep birlikte ortak akılla, konuşarak tartışarak karar verdiğimiz çalışmaları birer birer gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz. Şırnak’ta sporun geliştiğini, sporcuların yetiştiğini, gençlerin istedikleri şekilde kendilerini geliştirmeye yönelik her türlü imkanla buluştuğunu görmekten mutluluk duyuyoruz. Bugün burada ulusal bir kupa var, inşallah uluslararası kupayı da geliştireceğiz. Şırnaklılar en güzel şekilde ev sahipliği yapacağına inanıyorum. Sporun birleştiren, dayanışmayı, kardeşliği artıran yönünü görmekten ayrı bir heyecan duyuyorum. 140’a yakın sporcumuz var. Daha da çok olacak inşallah. Tenis, atletizm, voleybol gibi her alanda gayreti olan alın teri döken gençlerimiz var” dedi.

“DEMOKRASİ, HUKUK DÜZENİNİN STANDARTLARINI DAHA DA ARTIRACAĞIZ”

Türkiye’nin standartlarının yükselmesi için her imkanı seferber edildiğini anlatan Bakan Kasapoğlu, “Her yerde güçlü yürüyüşün seferberliği var. Atılan tohumların yeşerdiğini görmenin mutluluğu, heyecanı var. Bir, beraber, öncü Türkiye’nin ilelebet payidar olacağının müjdesi var. Sayın Cumhurbaşkanı’mız dünya lideridir. Mazlumlara ses olan, kimsesizlere nefes olan bir liderdir. Onun öncülüğünden 19 yıldan beri hastaneler, havalimanı, eğitim, sanayi, ekonomi, sporun gelişmişliği gibi her alanda yürüyen, koşan bir Türkiye var. Bu hızı daha da artıracağız. Amacımız insanımızın mutluluğudur. Demokrasi, hukuk düzeninin standartlarını daha da artıracağız. Ülkenin standartlarının yükselmesi için her imkanı seferber ettiğimiz gibi, hiç bir mücadeleden de olduğu gibi bugüne kadar kaçınmayacağız. Sonuna kadar koşacağız. O eski tabloları gençlerimize yaşatmayacağız. Karanlığa götürmek isteyenlere inat aydınlığın ışıltısı için daha güçlü el ele vererek, fitneye hiçbir suretle meydan vermeden bir, beraber ve kardeş olarak koşacağız” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bakan Kasapoğlu’nun açıklamaları