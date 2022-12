Bakan Kasapoğlu, milli motosikletçileri kabul etti

- Reklam -

Alper ŞAŞMAZ / ANKARA, (DHA) – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü ve Bahattin Sofuoğlu’nu kabul etti. Kabulde, dünya şampiyonlukları bulunan eski milli motosikletçi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da yer aldı.

Türkiye’nin motor sporlarındaki yıldızlarını bakanlıkta ağırlamaktan ötürü mutluluk duyduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, “Motor sporlarında her geçen gün yükselen bir grafik var, başarı tablosu var. Sporcularımızın her biri dünyanın en önde gelen pilotları arasında yer alıyorlar. Bu bir başarıdır. Hakikaten özverinin, gayretin ve inancın sembolüdür. Biz de bakanlık olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her bir branşa çok güçlü destekler verdiğimiz gibi, motor sporlarında da çok ciddi katkılar ortaya koyduk. Bu anlamdaki desteklerimizi artırarak sporcularımızın ve sporun yanında olmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak sportif performans anlamında olsun, spor turizmi çerçevesinde olsun hedeflerimizi bir yandan gerçekleştirirken diğer yandan da daha büyük hedeflere yürüyoruz. Altyapı olarak, tesis imkanları olarak, organizasyon becerisi olarak her bir spor branşında olduğu gibi, her bir spor branşında olduğu gibi, motor sporlarında da en yüksek standartları hayata geçirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da yaptığı konuşmada, motor sporlarının Türkiye’de henüz taşların yerine oturduğu bir spor dalı olmadığını ifade ederek, “Çok destek alabildiğimiz, sponsor bulabildiğimiz bir spor dalı değil. Dünyanın en pahalı spor dallarından birini yapıyoruz ve bu dalda gerçekten başarılı sporcularımız var. Motosiklet olarak dünyada 5 kategori var ve bu 5 kategoride 4 sporcumuz var. Bu bundan 20 sene önce konuşulabilecek bir şey değildi. Bu anlamda bizi bakanlığımız yalnız bırakmadı. Ben sayın bakanımıza bu çocuklara yapmış olduğu yatırım ve destekten ötürü çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

