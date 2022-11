Bakan Kasapoğlu, Kanada’da WADA Mütevelli Heyeti Toplantısı’na katıldı

- Reklam -

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’nin dopinge karşı sıfır tolerans prensibini önemsediğini ve sporda her türlü manipülasyonla mücadeleyi kararlılıkla yerine getirdiğini vurguladı.

Bakan Kasapoğlu, Kanada’nın Montreal kentinde düzenlenen Dünya Dopingle Mücadele Ajansı’nın (WADA) Mütevelli Heyeti Toplantısı’nda, Türkiye’nin dopinge karşı sıfır tolerans prensibini önemsediğini ve sporda her türlü manipülasyonla mücadeleyi kararlılıkla yerine getirdiğini belirtti.

Spor Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Montreal’de düzenlenen WADA Mütevelli Heyeti Toplantısı’nda, WADA Mütevelli Heyeti tarafından WADA Başkan ve Başkan Yardımcısının yeniden atanması, Mütevelli Heyeti, İcra Komitesi, Bağımsız Etik Kurulu, Denetim ve Risk Komitesi gibi WADA’nın önemli organlarının yapısında kaydedilen gelişmeler, sporcuların ve ulusal dopingle mücadele kuruluşlarının WADA Yönetimindeki temsilinin arttırılmasına yönelik geliştirilen Yönetişim Reformları ve WADA’nın 2023 Bütçesi gibi konularda önemli kararlar alındı.

Avrupa Konseyi’ni temsilen WADA Mütevelli Heyeti üyesi olarak katıldığı toplantıda söz alan Bakan Kasapoğlu, Türkiye’nin dopinge karşı sıfır tolerans prensibini önemsediğini ve sporda her türlü manipülasyonla mücadelesini kararlılıkla yerine getirdiğine işaret ederken, bu kapsamda WADA’nın her yıl 8 Nisan’da düzenlediği “Barış için Temiz Spor (Dürüst Oyun) Günü” sosyal medya kampanyasına bu sene Türkiye’den yoğun bir katılım olduğunu ve dünya çapında yürütülen temiz spor kampanyasında Türkiye’nin en aktif ülke olarak birinci sırada yer aldığını hatırlattı.

Bakan Kasapoğlu, dopingle mücadelede WADA’nın öncü olma, mücadelenin etkisini artırma, sporcu merkezli, uluslararası işbirliğini geliştirici, görünür olma ve uygulama rollerinin önemini de vurguladı. Bu bağlamda; birbirinden değerli iki eski sporcu olmalarını WADA Başkanı Witold Banka ve Başkan Yardımcısı Yang Yang’ın üstlendikleri görevler açısından çok kıymetli bulduğunu, her ikisinin de görevlerinin ilk üç yıllık bölümünde çok değerli işlere imza attıklarını dile getirdi. Bakan Kasapoğlu, Banka ve Yang’ın özellikle de yönetişim reformunun başarılması, WADA’nın etkin ve lider bir spor kuruluşu olarak güçlendirilmesi ve WADA’nın imajının ve görünürlüğünün kayda değer ölçüde geliştirilmesi bakımından önemli başarılar kaydettiklerini ifade etti.

Sürdürülebilirliğin sağlanması ve değerli deneyimlerinden daha fazla yararlanılması açısından Banka ve Yang’ın görevlerine üç yıllık bir dönem daha devam etmelerinin WADA ailesi için önemli bir kazanım olacağına olan inancını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, WADA Başkanı ve Başkan Yardımcısına yeni görev dönemlerinde başarılarının devamını diledi.

Toplantıda WADA Yönetişim Reformları konusuna da değinen Bakan Kasapoğlu, Yönetişim Reformlarını şeffaf bir şekilde uygulama doğrultusunda WADA’nın çabalarını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Bakan Kasapoğlu, sporcuların ve Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşlarının (NADO), WADA yönetiminde temsilinin artırılmasının Yönetişim Reformları arasında en önemlileri olduğuna işaret etti. Bakan Kasapoğlu, WADA Mütevelli Heyeti’nin Mayıs ayında yapılan bir önceki toplantısında alınan kararlar doğrultusunda halen 12 üyeden oluşan Sporcu Komitesinin daha güçlü bir yapıya evrilerek, 20 üyeden oluşacak bir Sporcu Konseyine dönüştüğünü, diğer taraftan, her kıtadan ikişer NADO temsilcisi olmak üzere toplam 10 kişilik NADO Uzman Danışma Grubu oluşturulduğunu, her iki yapının da WADA’nın geleceği açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Bakan Kasapoğlu, “Bu yapıların kurulması ve dönüştürülmesi ile oynayacakları önemli rol, dopinge karşı mücadelemizi daha da güçlendirecek ve daha anlamlı hale getirecektir. Bu yapılardan Mütevelli Heyetimize atanacak ikişer üye ile WADA çok önemli bir Yönetişim Reformunu gerçekleştirmiş olacak. Yönetişim Reformunun sporcular ve Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşları ile ilgili bütün bu unsurlarının yürürlüğe girmesini sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

WADA’nın Mütevelli Heyeti ve Yürütme Komitesi üyelerine yönelik düzenlenen ve bütün kamu otoriteleri ve spor hareketi temsilcilerinin katıldığı resepsiyona da katılan Bakan Kasapoğlu ayrıca, Montreal Türk Kültür Merkezi’ni ziyaret etti ve Montreal’de yaşayan Türk vatandaşları ve gençlerle bir araya geldi.

