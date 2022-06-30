Bakan Kasapoğlu: İnternet teknolojisi yenilikleri, dil erozyonu doğurdu

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Şifanur SANSAR/ ANKARA, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Kullandığımız kelimeler, kurduğumuz cümleler, fikir ve duygu dünyamızın aynasıdır. İnternet teknolojilerinin getirdiği yenilikler, maalesef dünya çapında bir dil erozyonu doğurdu. Bu dil yoksulluğunun bir kavrayış zafiyetine dönüşerek sosyal hayatımızı da tehdit eder hale geldiğini yaşayarak görüyoruz. Bu gidişata rıza gösteremeyiz” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 3’üncü Gençler Arası Öykü Yarışması, bu yıl 2021’in Kasım ayında hayatını kaybeden şair Sezai Karakoç anısına düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ödül töreninde yaptığı konuşmada yarışmanın, Karakoç’un hatırasına ithafen ‘Bir Diriliş Öyküsü’ adıyla gerçekleştirildiğini hatırlattı. ‘Diriliş’ sözcüğünün, Karakoç’u hatırlattığını; bu ifadenin onun eserleriyle fikir, hissiyat ve edebiyat dünyasında kavramlaştığını belirten Bakan Kasapoğlu, “Üstat Sezai Karakoç, fikirleriyle dava adamlığıyla üstün edebi eserleri ve örnek şahsiyetiyle asrımızın parlayan yıldızlarından biriydi. O, bu toprakları gözü kapalı teslim edebileceğimiz bir değil birkaç ‘diriliş nesli’ yetiştirdi. İnşallah bize bıraktığı diriliş ruhuyla, külliyatıyla bundan sonra da nice nesiller, sırat-ı müstakim olma şuuruyla maneviyatıyla hissiyatıyla yetişecek. Milletimizin asırlar boyunca bir aziz emanet olarak taşıdığı büyük medeniyet mirası, Sezai Karakoç’un bir ömür çilesini çekerek yaşattığı bu ruh ve şuurla nesilden nesle aktarılacak ve liyakatle taşınacaktır” diye konuştu.

Sezai Karakoç ile gençlerin bütünleşmesinin ve aynı mana ikliminde buluşmasının kendisini çok mutlu ettiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “İnşallah bu beraberlikten hasıl olan mana, genç kardeşlerimizin yüreklerinde yankılanarak bir diriliş muştusuna dönüşür ve bir dava olarak sınırlarımızdan taşarak, bu nefese muhtaç olan insanlığın dirilişine de vesile olur” dedi.

‘GENÇLERİMİZ EN BÜYÜK GÜVENCEMİZ’

Türkiye’nin zenginliğinin; ülkesine, toprağına, değerlerine bağlı gençleri olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Ayağını bu toprakların tertemiz toprağına basan, milletinin geçmişten bugüne taşıdığı emanete sahip çıkan gençlerimiz en büyük güvencemizdir. Her şeyin baş döndürücü bir hızla değiştiği bir dünyada onların bu sağlam duruşu bize güven veriyor, umut veriyor. Hızlı değişimlerin yaşandığı bir zamanda yüzleşmemiz gereken bazı gerçekler var. Gençlerimizi birikim ve donanımla geleceğe hazırlamalıyız. Manevi değerlerimiz bizi güçlü kılıyor ama yaşanan değişimin gerisinde kalmamak için üstüne yeni şeyler koymalıyız. Aksi halde değişimi göğüsleyenlerden değil, değişime kapılıp gidenlerden oluruz” diye konuştu.

‘GÖNÜL ENGİNLİĞİNE VE ZİHİN AÇIKLIĞINA İHTİYAÇ VAR’

“Bu kaotik çağda, bu toprakların mayasında bulunan gönül enginliğine ve zihin açıklığına ihtiyaç vardır” diyen Bakan Kasapoğlu, Sezai Karakoç’un varlık davasının, diriliş vazifesinin bayrak şahsiyetlerinden olduğunu söyledi. Karakoç’un örnek alınması gereken bir kişi olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, “Sezai Karakoç, bir dava adamı ve mütefekkir olarak önemlidir ama aynı şekilde Türk dili ve edebiyatındaki yeriyle de çok önemlidir. Şiiri ve nesriyle edebiyatımızın en nadide, en berrak, en derin eserlerini kaleme almış dev bir sanatçıdır” dedi.

Gençlere kendilerini iyi ifade etmeleri yönünde tavsiyede bulunan Kasapoğlu, “Çünkü düşünceler kelimelerle yaşar, gelişir, etki kazanır. Kullandığımız kelimeler, kurduğumuz cümleler, fikir ve duygu dünyamızın aynasıdır. İnternet teknolojilerinin getirdiği yenilikler, maalesef dünya çapında bir dil erozyonu doğurdu. Bugün sosyal medyada kelimelerden çok işaretlerle konuşulur hale geldi. Bu dil yoksulluğunun bir kavrayış zafiyetine dönüşerek sosyal hayatımızı da tehdit eder hale geldiğini yaşayarak görüyoruz. Bu gidişata rıza gösteremeyiz” diye konuştu.

Edebiyatın önemine değinen Bakan Kasapoğlu, gençlerin şiir, roman, öykü, deneme okuması gerektiğini söyledi. Yarışmaya katılan gençler arasından yeni yazarlar çıkacağına dikkat çeken Kasapoğlu, “Belli sayıda kardeşimiz dereceye giriyor ama hiç şüpheniz olmasın aslında her biri bu yarışın galibidir. Her bir kardeşim yazdığı öyküyle bir anlam ortaya koymuş, zihinsel ve duygusal değer üretmiştir. İnşallah hepsi yazmaya, düşünmeye, gözlemeye ve fikirlerini, duygularını, hayallerini kelimelerle ifade etmeye devam edecek” dedi.

Bakan Kasapoğlu’nun konuşmasının ardından törene katılanlar arasında olan İbrahim Sadri, Sezai Karakoç’un şiirlerinden bazılarını müzik eşliğinde okudu. Kasapoğlu, 13-17 yaş kategorisinde ‘Bir Diriliş Öyküsü’ isimli öyküsüyle birinci olan Sıla Şerife Altay ve 18-25 yaş kategorisinde ‘Göçmen Kuşlar’ isimli öyküsüyle ilk sırada yer alan Cihat Ceylan’a ödüllerini verdi. (DHA)

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