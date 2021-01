Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizin istikbalini çakalların çalmasına müsaade etmeyeceğiz

Tolga SAĞLAM-Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi’nin açılışına katıldı. Kasapoğlu, Erenler’e kıyanlara dersini verdikleri, vermeye devam edeceklerini belirterek, “Fırat’ın, Dicle’nin kuzularını çakallara kaptırmayacağız. Karadeniz’in kuzularını çakallarına kaptırmayacağız. Gençlerimizin istikbalini o çakalların çalmasına hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Trabzon’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kent merkezinde Eren Bülbül Gençlik Merkezi’nin açılışı törenine katıldı. Açılışa Bakan Kasapoğlu’nun yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon milletvekilleri Bahar Ayvzaoğlu, Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, burada yaptığı açıklamada, Trabzon’un her zaman varlığını ifade etmiş, bunu da tarihe müstesna bir yeri olarak ortaya koymuş bir şehir olduğunu belirterek, “Trabzon’un her açıdan gelişmesi, çok önemli. Gençlik ve spor ülkemizin istikbali açısından iki önemli alan. Bu alanda gelinen nokta, son 18 yılda çok anlamlı bir boyutu, devrimi ortaya koyuyor. Gençlerimiz neredeyse biz oradayız anlayışıyla Trabzon’un en merkezi alanına gece gündüz çalışacak, gençlerimize yeni bir yuvanın, yeni bir merkezin kazandırılmasının heyecanını yaşıyoruz. Ülkemiz her alanda zirveye oynayan bir ülke. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncü liderliği, güçlü vizyonuyla hamdolsun ulaşımı, ekonomi, sanayisiyle, eğitimiyle, sağlığıyla zirveye oynadığımız gibi sporda gençlikte de yarınların en güçlü iddiası olan bir ülkeyiz. Bu anlamda da Trabzon öncü şehirlerden bir tanesi. Hükümetimizin spor ve gençlikteki iddiasını en güçlü şekilde yaşayarak hisseden şehirlerden bir tanesi. Bizim de hedefimiz bunu daha yukarılara taşımak. Trabzon’un gündeminde her zaman spor var. Trabzon’un bu anlamda potansiyeli çok güçlü. Biz de gençlerimizi yarınlara daha güçlü ve donanımlı hazırlamak adına gençlik merkezlerimize, her alandaki spor alanları ve yurtlarımızla bu çıtayı yukarı taşımaya devam edeceğiz. Pandemiye rağmen 2020’yi dolu dolu yatırımla, çalışmayla geçirdik. 2021’i de daha ileriye taşıyarak dolu dolu, verimli bir şekilde yaşamanın heyecanı içerisindeyiz” dedi.

‘ÜLKEMİZ GENÇLERİN OMUZUNDA YARINLARA YÜRÜYECEK’

‘Gençlik bizim en büyük umudumuz, varlığımız ve imkanımız’ diyen bakan Kasapoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ülkemiz, gençlerin omuzunda inşallah yarınlara daha emin adımlarla yürüyecek. Bizler de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gençlerimiz için hiçbir fırsatı geride tutmadan, her imkanı onların önüne sererek, onların elinden tutmaya, onlarla omuz omuza yürümeye devama edeceğiz. Gençlik bizi hiçbir zaman mahcup etmedi. Gençlerimize inanıyoruz, güveniyoruz ve onlar her şeyin en güzelini hak ediyorlar. Bizim gençlerimiz, dünyaya adalet penceresinden bakan gençler. Dünyanın 5’ten büyük olduğunu çok iyi bilen gençler. Onlar, inşallah yarınların aydınlık dünyasında, sözü olan eserleri olan gençler olacaklar. Bu merkezler, onların yarınlara daha iyi hazırlanmasında kendilerine birer yurt, yuva olacak. İnanıyoruz ki yarınlar hem Türkiye hem tüm insanlık için bizim gençlerimizle aydınlık olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız, gençleri bazıları gibi sözde değil özde seven ve değer veren bir lider. Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarıyla gençler, 18 yaşında seçme ve seçilme hürriyetine sahip oldu. Birileri karşı çıktı. O süreçleri, çok iyi biliyoruz. Bugünlerin en büyük umudu olan gençler, yarın çok daha farklı bir dünyanın kurulmasına öncü olacaklar.”

‘GENÇLERİMİZİN İSTİKBALİNİN ÇALINMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ’

Gençlerin istikbalini çakallara kaptırmayacaklarını söyleyen Bakan Kasapoğlu, “Ülkemizin gençlik, yiğitlik, cesaret sembolü olan şehit Eren kardeşimizi rahmetle anıyorum. Kendisini hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Erenlere kıyanlara dersini verdiğimiz gibi bundan sonra da vermeye devama edeceğiz. Fırat’ın, Dicle’nin kuzularını çakallara kaptırmayacağız. Karadeniz’in kuzularını çakallarına kaptırmayacağız. Gençlerimizin istikbalini, o çakalların çalmasına hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz. Eren Bülbül, Türkiye’nin, Trabzon’un cesaret sembolü. Erenimizin hatırasını inşallah bu gençlik merkezimizde Trabzon’un en orta merkezinde ‘Eren Bülbül Gençlik Merkezi’ olarak ilelebet yaşatacağız. Bu vesileyle Eren kardeşime ‘iyi ki varsın Eren’ diyorum. Seni unutmadık, unutmayacağız. Bu vesileyle bu cennet toprakları, bize vatan kılan tüm şehitlerimizi, gazi olan tüm büyüklerimizi, kardeşlerimizi minnetle, rahmetle yâd ediyorum. Bizim davamız insanlık davası. Sevgi medeniyetini büyütme, umudu, kardeşliği güçlendirme adına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gayret etmeye, çalışmaya devam edeceğiz. Gençlik merkezimiz hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından kurdele kesimiyle açılışını gerçekleştirdiği Eren Bülbül Gençlik Merkezi’ni gezdi.

