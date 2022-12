Bakan Kasapoğlu: Gençlerimiz her şeyin en iyisine layıktır anlayışıyla çalışıyoruz

- Reklam -

Gül KABA – Erdi DEMİR / İSTANBUL, (DHA) – Sancaktepe’de Kitap Kafe, Fitness ve Spor Merkezleri açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Tüm illerimizde olduğu gibi Sancaktepe’nin de her bir karışında da gençler, kadınlar ve ilçe sakinleri için hizmet üretmeye, eser siyasetine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Gençlerimiz her şeyin en iyisine, en güzeline layıktır anlayışıyla çalışıyoruz” dedi.

Sancaktepe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan içerisinde kick bokstan fitnessa, karatedan jimnastiğe 18 branşta eğitim imkanı sunan spor merkezi ve Kitap Kafe’nin açılışı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla açıldı.

“GURUR DUYUYORUZ”

Sancaktepe’nin genç ve spor odaklı hizmet anlayışını takdir ettiğini söyleyen Kasapoğlu, “Gençler ve kadınlar için eser üretmenin heyecanı apayrı. Bakanlık olarak genç odaklı hizmet, kadın odaklı spor anlayışımızla ülkemizdeki spor çıtasını, halkımızın spora erişimini fırsat eşitliği anlayışıyla daha yukarılara taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Açtığımız tesisleri kadın odaklı kullandırıyoruz. Başarıları da birlikte yaşıyoruz. Yaşamaya da devam edeceğiz. 2022 yılında uluslararası arenada 5 bin 279 madalya ile Türk bayrağını alsancağa yükselten bir başarı hikayesinin mutlu tablosudur, gurur duyuyoruz. İnanıyorum ki açacağımız tesislerden yetişecek gençler bu çıtayı daha yukarılara taşıyacak. Bu ülkenin, milletin gururu olmaya devam edecekler” diye konuştu.

“HER VATANDAŞIN SPORA ERİŞMESİNİ HEDEFLİYORUZ”

Spora erişimi önemli gördüklerini vurgulayan Kasapoğlu, “Tüm illerimizde olduğu gibi Sancaktepe’nin de her bir karışında gençler, kadınlar ve ilçe sakinleri için hizmet üretmeye, eser siyasetine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bakanlık olarak 500’e yakın gençlik merkezlerimiz, 300’den fazla genç ofisimiz var. Bu gençler neredeyse biz oradayız anlayışının ürünüdür. Bunu her geçen gün talebe, ihtiyaca göre artırmanın mücadelesini veriyoruz. Gençlerimiz her şeyin en iyisine, en güzeline layıktır anlayışıyla çalışıyoruz. Sporu, spora erişimi çok ama çok önemli görüyoruz. Sadece belli kesimlerin değil fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda bu ülkenin her vatandaşının spora erişimini ve tüm imkanlardan en güçlü şekilde faydalanmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından Bakan Kasapoğlu, Belediye Başkanı Döğücü ve beraberindekiler spor merkezi ile Kitap Kafe’yi gezerek gençlerle bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, öğrencilere kitap hediye etti.

