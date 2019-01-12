Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Gaziantep’te, gençlere ve spora yapılacak yatırımların artacağını söyledi.

Kasapoğlu, denizi olmayan kentteki havuzlardan yüzme şampiyonları çıkarılacağını düşündüğünü de ifade etti.

Akşam saatlerinde havayolu ile şehre gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk olarak Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’ni ziyaret ederek araştırmalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, hemen sonra AK Parti il binasına geçerek partililerle bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu sonrasında valiliği ziyaret etti. Vali Davut Gül ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu, valilik onur defterini imzaladıktan sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Gaziantep’in sahip olduğu genç nüfusla Türkiye’nin önemli şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şu şekilde konuştu:

“Buradaki genç potansiyel bizim için önemli bir olanak ve önemli bir sınav. Gençlik merkezlerimizi hem nicelik hem kalite olarak daha üst düzeylerne taşıyacağız, işlevlerini zenginleştireceğiz. Bunun yanında spor tesislerimizi de daha görevsel hale getireceğiz. Biz Gaziantep’ten çok kısa vadede yüzme şampiyonları çıkartacağımızı düşünüyoruz. Yüzme havuzlarımızda, spor salonlarımızda hem sportif manada nitelikli bir gençliği hem zihinsel tesisatlı çok yükseklere çıkmış dünya ile yarış edebilen bir gençliği yetiştirmenin çabasını güttük. Yöneticilerimiz ile beraber inşallah bunu çok daha güzel bir noktaya taşıyacağız.”