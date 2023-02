Bakan Kasapoğlu: Dünyanın en güçlü yurt altyapısına sahibiz

- Reklam -

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Bakanlık olarak dünyanın en güçlü yurt altyapısına sahibiz. 800 yurt, 850 bin yatak kapasitesi. Dünyada eşi benzeri olmayan altyapı, network ve bu bağlamda çok zengin bir hizmettir” dedi.

Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce Gaziantep’te düzenlenen ‘7’nci Tematik Kış Kampları’ kapsamındaki ‘Gastronomi ve Seyri Antep Gençlik Kampı’na katıldı. Kampta Bakan Kasapoğlu’nun yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, gastronomi şefleri ve öğrenciler de yer aldı. 80 gastronomi bölümü öğrencisinin katıldığı, 4 gün sürecek kamp döneminde Türkiye’nin tanınmış şefleri ile workshop’lar ve yemek söyleşileri yapılacak. Programda konuşan Kasapoğlu, arkeolojiden güzel sanatlara, spordan siyasete, diplomasiden gastronomiye kadar 15 tema ile 15 şehirde kamplar düzenlendiğini söyledi. Bakan Kasapoğlu, kampın keyifli olacağına inandığını belirtip, “Türkiye’nin en yeni gençlik mekanlarından birindeyiz. Her yönüyle mükemmel bir gençlik kampındayız. Ülkemizin dört bir yanından gelecek gençlerimizi bağrına basacak bu kampın gençlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu kamp gençlerimiz için çok verimli ve keyifli olacak. Biliyorsunuz biz hep katılımcı ruhtan bahsediyoruz. İşte o katılımcı ruhun öznesi gençler, gençlerin fikirleri, onların ilgisi talebi, ihtiyacı ve biz de yine aynı doğrultuda gençlerimizle birlikte bu çalışmaları hem içerik olarak hem nicelik olarak güçlendireceğiz ve bu çıtayı birlikte yükselteceğiz” diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, yurtlarda kalan çölyak hastası gençler için hassasiyetlerine uygun olarak gıda çalışması başlattıklarını ve güzel dönüşler aldıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, “Biz her daim yanınızda olacağız. Nasıl bugüne kadar yanınızda olduysak bundan sonra da sizlerin taleplerine, ihtiyaçlarına göre birlikte olacağız. Yeter ki bu iletişimi devam ettirelim. Gönül bağımızı güçlendirelim. Gönül bağı olduktan sonra gerisi teferruattır. Sizlerle aramıza hiçbir bariyer giremeyecek. Bakanlık olarak sizlerin yanında, sizlerin arkadaşı olarak var olamaya devam edeceğiz’’ dedi.

‘BARINMA DEĞİL YAŞAM ALANI OLMASI EN ÖNEMLİ GÜNDEMİMİZ’

Kasapoğlu, bakanlık olarak dünyanın en güçlü alt yapısına sahip olduklarını kaydederek, ’’Bakanlık olarak dünyanın en güçlü yurt altyapısına sahibiz. 800 yurt, 850 bin yurt kapasitesi. Dünyada eşi benzeri olmayan bir altyapı, bir network ve bu bağlamda çok zengin bir hizmet, bir eser politikası. Özellikle kamplarımız, gençlik merkezlerimiz, spor tesislerimiz; bakanlık olarak her geçen gün birer gurur tablosu olarak insanlığın, ülkemizin, halkımızın her daim hizmetinde tesisler olarak yoluna devam ediyor. Özellikle yurtlarımızın, gençlerimiz için sadece birer barınma mekanı değil birer yaşam alanı olması bizim en önemli gündemimiz’’ diye konuştu. Öte yandan kampta, Türkiye’nin tanınmış şefleri ile Bakan Kasapoğlu, yemek yaptı.