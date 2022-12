Bakan Kasapoğlu: Artık spor ülkesiyiz

- Reklam -

Mesut MADAN/ BURDUR, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Artık bir spor ülkesiyiz. Sporda erişimi sağlama noktasında 81 vilayetimizde günün her saatinde vatandaşımızın arzu ettiği branşa rahatlıkla erişebiliyor olması, bununla birlikte sporcularımızın yetişmesi bu anlamdaki heyecanımızı, ilerlememizi bizlere gösteriyor” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Burdur’da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun düzenlediği çalıştayın açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Kasapoğlu, “Türkiye artık bir spor ülkesi. Tesis alt yapısıyla, insan kaynağıyla ve farklı bir branş çeşitliliğiyle. Her branşa hitap eden bir sporcu altyapısıyla, herkesin spora erişiminin çok ama çok güçlü bir şekilde sağlanmasıyla bir spor ülkesi. Son 20 yılda on binlerce spor tesisi inşa ettik. 81 vilayetimiz ilçeleri, beldeleri, mahalleleri, köyleri artık hamdolsun tesislerle dolu ve bu tesisler dolu dolu kullanılıyor” dedi.

‘ARTIK BİR SPOR ÜLKESİYİZ’

Tesis alt yapısı ve insan kaynağının çok güçlü olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, “Geçtiğimiz yıl 51 farklı branşta madalya aldı sporcularımız. Daha önceleri bir elin parmaklarını geçmiyordu, Türkiye’nin mücadele ettiği branşlar. Artık bir spor ülkesiyiz. Sporda erişimi sağlama noktasında 81 vilayetimizde günün her saatinde vatandaşımızın arzu ettiği branşa rahatlıkla erişebiliyor olması, bununla birlikte sporcularımızın yetişmesi bu anlamdaki heyecanımızı, ilerlememizi bizlere gösteriyor. Kitle sporu için ayrı, performans sporu için ayrı stratejilerimiz, politikalarımız var. Bununla birlikte il il, ilçe ilçe, okul okul, bölge bölge yaptığımız çalışmalar, projeler var. 7’den 70’e herkesin sporla iç içe olması, sporun tabana yayılması politikamızı güçlendiriyoruz” diye konuştu.

Üniversitelerin en büyük paydaşlardan biri olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

“Tıpkı diğer eğitim kurumları olduğu gibi üniversiteleri de çok ama çok önemli paydaş olarak görüyoruz. Bugün bir üniversitemizin çatısı altında bu güzide buluşmayı gerçekleştiriyoruz. Tüm branşlara hitap edecek şekilde sporcu envanteri ortaya koymak ve bununla birlikte de bu ülkenin her ferdinin kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, engellisiyle spora erişebilir kılmak. Bu imkanları hazırlamak, teşvik etmek, ön açmak, destek olmak en büyük amaçlarımız ve bu çerçevede de tabii 65’ten fazla branşın desteklenmesi, teşvik edilmesi ve bununla birlikte geliştirilmesi. İnanıyorum ki tüm branşlarda bu çabayı başarılı kılacak şekilde inşallah projelerimizle çıtamızı daha yukarılara taşıyacağız. Sporcu havuzumuzu geliştirecek, yeni yetenekleri keşfedecek ve o yetenekleri spor biliminin en modern uygulamaları ile yetiştirecek programlara ağırlık verdik. Ana sınıfına kadar uzanan sistematik bir çalışma. Sportif tarama ve yetenek taraması projemiz yaklaşık 6 milyona yakın gencimizin taramasını gerçekleştirdik. Her bir gencin spora yönlendirilmesini ve takibini yapmak suretiyle bu anlamdaki çalışmalarımız da güçlü bir şekilde yapmış oluyoruz.”

‘ÜLKEMİZİN DÖRT BİR TARAFINDA GENÇLERİMİZ İÇİN GECE- GÜNDÜZ ÇALIŞILIYOR’

Türkiye’nin dört bir yanında sporcu eğitim merkezleri olduğunu ve 49 sporcu eğitim merkezinde 2 bin 525 sporcunun eğitim gördüğünü kaydeden Bakan Kasapoğlu, “Olimpiyatlara katılması muhtemel yetenekli sporcuları en modern antrenman teknikleriyle ve programlarla oyunlara hazırlayan uluslararası pek çok kriterden daha güçlü kriterlerle olimpiyatlara hazırlayan olimpiyat merkezleri en güçlü bir şekilde ülkemizin dört bir tarafında gençlerimiz için gece- gündüz çalışıyor. Şu an itibarıyla 1247 sporcumuz gerek dünya ve Avrupa şampiyonalarına ve gerekse 2024 Paris, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunlarına hızlı bir şekilde hazırlanıyor. Sporcularımızı yetiştirirken onların tüm ihtiyaç ve problemlerine yönelik çözümler üretmek gerekiyor. Spor dinamik bir olgu. Sürekli değişen, gelişen şartlara yönelik dinamik bir yönetim süreci ortaya koymanız lazım ve böylelikle onların motivasyonlarını güçlü tutmanız gerekiyor. Spordaki motivasyonu güçlü tutmaya yönelik, üniversitelerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz iş birliklerimiz var. Sporcu sosyal destek programlarımız yeni başladığımız bir çalışma. Onları sosyal açıdan desteklemeye yönelikte her bir adımı ortaya koyarak tüm imkanlarla, tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çabalarımızı artırdık” diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu’nun konuşmasının ardından çalıştay basına kapalı devam etti. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -