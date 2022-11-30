Bakan Kasapoğlu: Ankara’da 200 bine yakın insanımıza yüzmeyi öğrettik

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“Bakan Kasapoğlu, Sincan’da ‘Gençlik ve Spor Yatırımları Açılış Töreni’ne katıldı”

“20 yıl önce 30 olan spor tesisi sayısı şimdilerde 150’ye yakın”

“Her bir ilçemizde gençlik merkezi sayımızı daha da artıracağız”

“Gençler neredeyse biz oradayız”

Alper ŞAŞMAZ/ANKARA, (DHA)-

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GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığın Sincan Belediyesi ile birlikte hayata geçirdiği gençlik ve spor merkezleri için Sincan’da düzenlenen ‘Gençlik ve Spor Yatırımları Açılış Töreni’ne katıldı.

“SPORU ERİŞİLEBİLİR KILMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Sinan Şamil Sam Spor Salonu’nda gerçekleştirilen toplu açılış töreni öncesinde konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, Ankara’da 20 yıl önce 30 olan spor tesisi sayısının şimdilerde 150’ye yakın olduğunu ifade ederek, “İnanıyorum ki, önümüzdeki günlerde hizmete alacağımız çalışmalarla birlikte bu sayı çok ama çok daha yukarılara çıkacak. Ankara’da bundan 20 yıl önce 1 adet gençlik merkezi varken, bugün 18 gençlik merkezimiz var. Her bir ilçemizde gençlik merkezi sayımızı daha da artıracağız. Gençler neredeyse biz oradayız anlayışıyla, yurtlarımızla, gençlik tesislerimizle, gençlik merkezlerimizle her daim gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Yüzme bilmeyen kalmasın projesiyle Ankara’da 200 bine yakın insanımıza yüzme öğrettik. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla sporu erişilebilir kılmaya, spordaki çıtamızı yükseltmeye ve sporda yeni yetenekleri keşfetmeye devam ettik, devam edeceğiz” dedi.

“3 YARI-OLİMPİK YÜZME HAVUZUNU EN KISA SÜREDE TAMAMLAYACAĞIZ”

Bakanlık olarak Sincan Belediyesi’nin hayata geçirdiği spor tesislerine destek vermeyi sürdüreceklerini kaydeden Kasapoğlu, “Bu tesiste yeni sporcular bir yandan yetişirken, yeni yetenekleri hiçbir şekilde tesadüfe bırakmadan desteklerken, halkımızın tüm bireylerine burada spor yaptırarak fırsat eşitliğinin en güzel örneğini ortaya koyuyoruz. Belediyemizle birlikte inşa ettiğimiz 50’ye yakın semt sahası, futboluyla, basketboluyla, voleyboluyla Sincan’ın değerli halkına hizmet ediyor. Var olan havuzlarımıza belediyemizle birlikte yenilerini ekliyoruz. Mustafa Kemal ve Törekent’te inşası devam eden 3 yarı-olimpik havuzumuz var. Bunları en kısa sürede tamamlayacağız” diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu konuşmasının ardından tören alanından ayrılarak sırasıyla; Törekent Mahallesi Gençlik Merkezi, Yenikent Mustafa Kemal Mahallesi Gençlik Merkezi ve Sincan Gençlik ve Spor Merkezleri’nin açılışını gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Toplu açılış töreninden detaylar

-Bakan Kasapoğlu’nun açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)