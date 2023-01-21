Bakan Kasapoğlu: 247 milli sporcumuz vakıf üniversitelerine yerleşti

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Alper ŞAŞMAZ/ ANKARA, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık tarafından hayata geçirilen ‘Milli Sporcu Öğrenim Bursu’ndan şu ana kadar 247 milli sporcunun faydalanıp vakıf üniversitelerine yerleştiğini söyledi. Kasapoğlu, “Türkiye’de yıllardır süregelen ‘eğitim mi, spor mu’ ikilemini sona erdirdik ve gençlerimiz, tıp fakültesinden diş hekimliğine, mühendislikten hukuk ve spor bilimleri fakültelerine kadar çok çeşitli bölümlere yerleşme imkanını buldular” dedi.

Liseden üniversiteye geçişte milli sporculara yüzde 100 burs verilmesine olanak tanıyan ‘Milli Sporcu Öğrenim Bursu’ndan bugüne kadar 19’u Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) olmak üzere 75 vakıf üniversitesinde öğrenim gören 247 milli sporcu yararlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile vakıf üniversiteleri arasında imzalanan protokoller çerçevesinde hayata geçirilen burs programı ile 2020-2021 öğretim yılında 18 spor federasyonundan 76 milli sporcu 26 vakıf üniversitesine, 2021-2022 öğretim yılında 20 spor federasyonundan 67 milli sporcu 22 vakıf üniversitesine ve 2022-2023 öğretim yılında ise 24 spor federasyonundan 104 milli sporcu 24 vakıf üniversitesine yerleşti.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, burs programı ile milli sporcuların artık eğitimle hayalleri arasında tercih yapmak zorunda kalmadığını söyledi. Kasapoğlu, “Söz konusu uygulamayla Türkiye’de yıllardır süregelen ‘eğitim mi, spor mu’ ikilemini sona erdirdik ve gençlerimiz, tıp fakültesinden diş hekimliğine, mühendislikten hukuk ve spor bilimleri fakültelerine kadar çok çeşitli bölümlere yerleşme imkanı buldular. Sporumuzun ufkunu açan ‘Milli Sporcu Bursu’ uygulamamız güçlü bir şekilde ilerliyor” diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, burs programı ile şimdiye kadar 247 milli sporcunun vakıf üniversitelerine yerleştiğini hatırlatarak, “Ülkemizi uluslararası yarışmalarda başarıyla temsil ederek madalya kazanan, ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren gençlerimizin, eğitim öğretim hayatlarında da aynı başarıyı tekrarlayacaklarına yürekten inanıyorum. Açtığımız bu kapı ile inanıyorum ki önümüzdeki süreçte sporcu doktorları, avukatları, mühendisleri göreceğiz” dedi.

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