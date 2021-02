Bakan Kasapoğlu: 2021, şahlanış yılı

Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “İnanıyoruz ki gençlerimize yapacağımız yatırımlar, yarınların Türkiye’si, dünyada daha güçlü bir Türkiye’nin olması adına önemli. 81 ilimizde ilçe, belde, köy ve mahallelerimizde bir devrimi gerçekleştirdik. Bundan sonra da bu ilerlemeyi daha da yukarılara taşımak için çalışacağız. Cumhurbaşkanı’mızın dediği gibi 2021 yılı, şahlanış yılıdır” dedi.

​Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Ağrı’ya geldi. Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’nda Vali Osman Varol, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Belediye Başkanı Savcı Sayan ve protokol tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu, programına valilik ziyareti ile başladı. Valilik şeref defterini imzalayan Kasapoğlu, ardından toplantı salonunda İl Değerlendirme Toplantısı’na katılarak, brifing aldı. Bakan Kasapoğlu, valilik programının ardından Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonu’nda düzenlenen Gençlik ve Spor Yatırımları Programı’na katıldı.

‘ŞAHLANIŞ YILI’

Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye’nin her alanda önemli aşamalar kaydettiğini söyledi. Yarınlara daha güçlü yürüme mücadelesi içinde olduklarını dile getiren Kasapoğlu, “Bu mücadele adaleti geliştirmenin, kalkınmayı yaygınlaştırmanın ve güçlendirmenin mücadelesidir. O yüzdendir ki ülkemizin 19 yılda ekonomisi, sanayisi, sağlığı, eğitimi, ulaştırması, gençliği ve sporuyla her alanda geldiği nokta, hamdolsun ki hepimizin göğsünü kabartan, hepimizin gururlandığı bir tablo. Amacımız, bu tabloyu çok daha yukarılara taşımak. İnanıyoruz ki gençlerimize yapacağımız yatırımlar, yarınların Türkiye’si, dünyada daha güçlü bir Türkiye’nin olması adına önemli yatırımlar. 81 ilimizde ilçe, belde, köy ve mahallelerimizde bir devrimi gerçekleştirdik. Bundan sonra da yine Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde bu ilerlemeyi daha da yukarılara taşımak için çalışacağız. Cumhurbaşkanı’mızın dediği gibi 2021 yılı, şahlanış yılıdır ve biz de işte bu yüzden burada Ağrı’dayız. Yaptığımız ve yapacağımız her şey gençlerimiz için. Gururla ifade ediyorum ki dünyanın en güzel tesisleri ülkemizde ama durmak yok, yola devam edeceğiz” diye konuştu.

‘AĞRI VE İLÇELERİNE YÜZME HAVUZLARI İLE KAPALI HALI SAHA YAPILACAK’

Konuşmasının devamında, Ağrı’da yapacakları yatırımlara değinen Kasapoğlu, şunları söyledi:

“‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi, en önem verdiğimiz çalışmalardan bir tanesi. AK Parti’nin en önemli yatırım alanlarından bir tanesi eğitim. İşte Ağrı’daki İbrahim Çeçen Üniversitesi ve diğer tesisler. Her yerde tesise, imkana erişim var ama bunları projelerle zenginleştireceğiz. ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’, başarıyla yürüttüğümüz bir proje. Geçen yıl pandemiye rağmen koyduğumuz 1 milyon hedefini aştık. Yine önümüzdeki süreçte tüm illerimizde bu tabloyu daha yukarı taşıyacağız. Tesislerimiz, havuzlarımız sürekli Ağrılıların hizmetinde olacak. İnşallah Doğubayazıt ve Patnos’ta yeni havuzlar inşa edeceğiz. Bunları da inşallah 7 ay içinde tamamlayacağız. Sizleri havuzla buluşturacağız. Bununla birlikte yine havuzumuz olmayan ilçelerimizde de yaz aylarına kadar prototip havuzlarımızı tamamlayacağız. Buralarda da yüzme eğitimi inşallah tam kadro başlayacak. Kış şartlarından dolayı halı sahalarımızı her ilçede artırıyoruz ve sizler için kapalı inşa edeceğiz. Yanlarında basketbol ve voleybol alanlarımız olacak. Sizler için okuma salonları, çalışma mekanları, kafeteryaları bulunan Gençlik Merkezi olmayan ilçemiz de kalmayacak.”

‘BU DESTANI BERABER YAZMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Ağrı’nın ilmin, medeniyetin, irfanın şehri olduğunu söyleyen Kasapoğlu, “Bugüne kadar bu ülkenin gençlerini, tertemiz kalbi olan bu güzel insanları istismar etmeye kalkanlara en güzel cevabı da inşallah 2023’te en güçlü şekilde vereceğiz. Bu şehir ilmin, medeniyetin, irfanın şehri. İnşallah bu şehirde sizlerle birlikte bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destanları beraber yazmaya devam edeceğiz. Biz beraber, birlikte olduğumuz, hiçbir fitneyi aramıza sokmadığımız müddetçe güçlüyüz ve daha güçlü olacağız inşallah” diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, şehir merkezinde Cumhuriyet Caddesi’nde esnaf ziyaretinin ardından merkeze bağlı Eliaçık köyünde, Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nce köy okulunda yapılan kütüphanenin açılışına katılıp, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Kasapoğlu, il merkezindeki programının ardından Doğubayazıt ilçesine geçti.

