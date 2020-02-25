Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Hürriyet’ten Cengiz Semercioğlu’na, “Lahmacunun Çeşme’de, Bodrum’da 70 liraya satılmasına karşı değilim” demiş.

Yanlış mı okudum acaba diye düşünüp tekrar tekrar okudum Bakan’ın sözlerini.

Hayır, aynen böyle demiş.

Şaşırdım doğrusu.

Kıymanın en kalitelisi kullanılarak bile yapılsa bir lahmacunun maliyeti 6-7 lirayı geçmez.

Yani, bu ürünün piyasa satış fiyatı taş çatlasa 15 lira olabilir.

Hal böyleyken, onu 70 liraya satanlar haklı bulunamaz.

Serbest piyasa ekonomisi keyfilik şeklinde algılanmamalıdır.

Ürünün maliyetiyle satış fiyatı arasında uçurum olmaması gerekir.

Bunun aksi uygulama vatandaşın kandırılmasıdır, aldatılmasıdır.

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Şu da unutulmamalı:

Bodrum ve Marmaris’te sadece milyonerler tatil yapmıyor.

Orta gelirliler, hatta dar gelirliler de yıl boyu tasarruf yapıp yaz aylarında birkaç haftalığına bu yörelere gidiyorlar.

Onların tatillerini fahiş fiyat uygulayanlar tarafından istismar edilmeden geçirmelerini sağlamak devletin görevidir.

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Mehmet Ersoy’un, lahmacunun 70 liraya satılmasını makul görmesinin ardından önümüzdeki yaz aylarında Bodrum ve Marmaris’te tüm ürün ve hizmetlerin fiyatları çıldıracaktır.

Eminim, birçok işletme sahibi ve esnaf şimdiden ellerini ovuşturmaya başlamıştır.

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Sonuç olarak söyleyeceğim şu:

70 liraya lahmacun satılmasına Sayın Bakan karşı değil ama bir vatandaş olarak ben şiddetle karşıyım.