Bakan Karaismailoğlu’ndan Türk-İş’e ziyaret

Haluk KARAASLAN-Celal ATALAY/ANKARA, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergun Atalay’ı ziyaret etti.

Türk-İş’te gerçekleşen görüşmede konuşan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye ve dünyanın çok önemli bir pandemi sürecinden geçtiğini söyledi. Bakan Karaismailoğlu, “2020 yılı bakanlığımız ve ülkemiz için zor bir süreçten geçti. Tüm dünyada sistemler iflas etmişken biz tedbirlerimizi alarak, çalışanlarımızın özverisi ile birlikte 2020 yılını dünya ölçeğinde büyük projelerin açılışlarıyla geçirdik. 2021 yılının da 2020 gibi dolu dolu geçeceğinin izlerini ocak ayı göstermiş oldu. Bu ülke büyüyecekse, gelişecekse çalışanlarla birlikte gelişecek” dedi.

‘CUMHURBAŞKANIMIZLA İŞTEN ÇIKARMALARI KONUŞTUK’

Atalay ise, bakanlık bünyesinde çalışan 80 bin üyelerinin 9 sendikada örgütlendiğini belirterek, kamuda en yüksek üye sayısının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda olduğunu hatırlattı. Atalay, “Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındaydık. İşten çıkarmalarla ilgili sıkıntılarımız var. Hükümetimiz güzel bir karar aldı; ama bunu kötüye kullanan arkadaşlarımız var. Ücretsiz izne çıkartıyor veya iş akdini fesih ediyor. Ücretsiz izne çıkarılan işçi kısa çalışma ödeneğinden istifade edemiyor. Bunları konuşma imkanımız oldu. Bu konuyla ilgili kamuoyuna da bir açıklama yapacağız” diye konuştu.

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