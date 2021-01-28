Bakan Karaismailoğlu’ndan Türk-İş’e ziyaret (2)

AFGANİSTAN ULAŞTIRMA BAKANI İLE İMZA TÖRENİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki’yi kabul etti. İki bakan, çeşitli konularda iş birliği içeren mutabakat zaptını imzaladı. Bakan Karaismailoğlu, mutabakat zaptıyla yaptıkları iş birliklerini kayıt altına alacaklarını söyledi. Karaismailoğlu, “Biz her zaman dost ve kardeş ülke Afganistan’ın yanında bilgi, birikim ve tecrübemizle olacağız. Heyetler arası görüşmelerde de inşallah olumlu sonuçlar alacağız. Bundan sonra da bu birliktelik devam edecek” dedi.

Afganistan Ulaştırma Bakanı Zeki ise, Afganistan ve Türkiye’nin kültürel, dini ve ekonomi alanlarında birbirlerine bağlı iki ülke ve tek millet olduklarını belirtti. Bakan Zeki, “Afganistan’da olan iç savaşlar bizim altyapı ve üst yapımızın gelişmesinin önünü kesti. Şimdi kara ve demiryollarının yeniden yapılması için çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda en tecrübeli ülke Türkiye’dir. Türkiye’nin bu konudaki tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

