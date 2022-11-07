Bakan Karaismailoğlu’ndan skuter çağrısı: Teşvik edilmeli

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Rojda ALTINTAŞ – Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL, (DHA) “21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi”nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu “Özellikle kısa mesafelerde, yürüme yolları, bisiklet, skuter gibi mikro hareketli araçlar hayatımızın bir parçası. Bundan biz kopamayız. Belli kurallar çerçevesinde bu araçları kullanmamız lazım. En önemlisi, yayalaştırma alanları, yürüme alanları… Özellikle bir buçuk kilometre olan ulaşım ihtiyacını yürüme olarak, bisiklet ve skuter ile karşılanmasını teşvik edici politikaları geliştirmemiz ve uygulamamız lazım” dedi.

21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi” bugün Turkuvaz Medya Merkezi’nde saat 10.00’da başladı. Zirveye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve Akademisyen Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı da katıldı. Zirvede konuşan Karaismailoğlu, araç sahipliği konusunda Türkiye’nin Avrupa ve ABD’nin gerisinde olduğunu, 2050’ye gelindiğinde bu rakamın artacağını, söz konusu artışa karşı şimdiden hazırlıklı olmak için master planları yapmaya devam ettiklerini söyledi.

“HAZIRLIK YAPIYORUZ”

Karaismailoğlu, “Bundan 20 yıl önce AK Parti başladığında Türkiye genelinde sadece 8.6 milyon araç vardı. Yapılan planlı yatırımlar sayesinde trafik sıkışıklığını çok daha az yaşıyoruz. Çünkü planlı yaptığımız yatırımlar sayesinde önümüze gelecek bu hareketliliği tahmin ettiğimiz için sorunsuz bir şekilde hareketi sağladık. Yüzde 204 aşmış, 26 milyona yaklaşmış trafikte araç sayısı. Bugün bin kişiye düşen araç sayısı 165, Avrupa Birliği ülkelerinde ise ortalama 500. Biz hala çok gerideyiz. O yüzden 2053’e geldiğimizde bin kişiye düşen araç sayısı 513’lere çıkacak. Şu an dünya nüfusunun yüzde 50’si kentlerde yaşıyor. Birleşmiş Milletler verilerine baktığımız zaman bu oranın yüzde 70’e varacağını görmekteyiz. Aynı şekilde 2022-2050 yılları arasında bu değişecek demografik yapı sayesinde ulaşıma yönelik talep tam 2 katına çıkacak. Diğer sektörlerde de aynı benzer gelişmeler olacak. Bu gelişmelere hazırlık yapıyoruz” dedi.

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“ULAŞIM SEKTÖRÜ HAVA KİRLİLİĞİNE SEBEP OLAN İKİNCİ SEKTÖR”

Ulaşımın diğer sektörler arasında yüzde 16,2 ile hava kirliliğine en çok sebep olan ikinci sektör olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, “Şu an 10 milyonun üzerinde kentler var. Bu mega kentlerdeki sorunlar büyüyecek. Bugünden sorunlara çözüm bulmamız gerek. Ulaşım sektörü hava kirliliğine sebep olan ikinci sektör. 17 ülke 2050 yılına kadar ‘Ulaşım da sıfır’ hedefi koydu. Bu ülkeler doğrultusunda bütün ülkeler planlamalarını yapıyorlar. Bugün 11 milyonun üzerinden elektrikli araç var ama 2040’a geldiğimiz zaman bunun 540 milyona kadar ulaşacağını tahmin ediyoruz. Özellikle TOGG’un devreye girmesi demiryolu yatırımlarımızı olağanüstü artırmamızda en büyük aksiyonumuz oldu” dedi.

“BİSİKLET VE SCOOTER KULLANIMI MUTLAKA TEŞVİK EDİLMELİ”

Karaismailoğlu, kısa mesafelerde bisiklet ve scooter kullanımının mutlaka teşvik edilmesi gerektiğini belirterek, “Aynı şekilde hareketlilik artınca şehirlerimiz farklı ulaşım modellerine dönmek zorunda. Özellikle kısa mesafelerde, yürüme yolları, bisiklet, skuter gibi mikro hareketli araçlar hayatımızın bir parçası. Bundan biz kopamayız. Belli kurallar çerçevesinde bu araçları kullanmamız lazım. En önemlisi, yayalaştırma alanları, yürüme alanları… Özellikle bir buçuk kilometre olan ulaşım ihtiyacını yürüme olarak bisiklet ve skuter ile karşılanmasını teşvik edici politikaları geliştirmemiz ve uygulamamız lazım. Öte yandan Çamlıca Kulesi dünyada 100 tane radyoya hizmet veren tek kule. Görsel bir seyir terası olarak da İstanbul’a hizmet veriyor” dedi.

“ULAŞIM YATIRIMLARINI ARTIRIYORUZ”

Karaismailoğlu, “28 bin 500 kilometrenin üzerine çıkardığımız bölünmüş yol yapacağımız yatırımlarla birlikte 38 bin kilometreye çıkartacağız. 13 bin 22 kilometrenin üzerinde olan demiryolu hattını 28 bin 600 kilometreye çıkartacağız. 57 olan havalimanı 61’e çıkartacağız. Liman sayısını 217’den 255’e çıkartacağız. 183 milyar dolarlık yatırım 2053 yılına kadar 198 milyar dolarlık yatırımla milli gelire 1 trilyon dolarlık katkımız olacak. Yine üretime 2 trilyon dolarlık katkımız olacak. İstihdama 28 milyon kişi katkımız olacak. 8 olan hızlı trene sahip ilimizin sayısı 52’ye çıkacak. Yıllık demir yolu yolcu sayısı 19. 5 milyon, 270 milyona çıkacak. Yapacağımız yatırımlarla hava yolu yolcu sayısını 344 milyona çıkartacağız. Demiryoluyla taşıdığımız yük miktarını 38 milyondan 444 milyona ulaştırmak için planlamalarımız yaptık” dedi. (DHA)

(FOTOĞRAF)

