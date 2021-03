Bakan Karaismailoğlu’ndan İstanbul’a yeni raylı sistem müjdesi

Gülseli KENARLI – Mertcan ÖZTÜRK / İstanbul, (DHA) ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halkalı – İstanbul Havalimanı Metrosu 2 TBM’nin (tünel açma makinesi) kazıya başlaması törenine katıldı. Halkalı’daki metro inşaatının şantiyesinde düzenlenen törende konuşan Bakan Karaismailoğlu “Dünyanın gözbebeği şehrimizde, ulaştırmanın her alanında olduğu gibi raylı sistem konforu ve hızı ile halkımızın yaşam kalitesini artırmak için projelerimizi teker teker hizmete açacağız. Modern raylı sistem hatlarıyla İstanbul halkının trafik çilesine son verirken, bir yandan da şehrimizi gürültü ve hava kirliliğinden arındırarak, çevresel sorunların azaltılmasına katkı veriyoruz. Bugün de en önemli projelerimizden olan, Küçükçekmece – Halkalı – Kayaşehir – Başakşehir – Arnavutköy – İstanbul Havalimanı Metro hattının Olimpiyatköy – Halkalı kesimindeki tünelimize ilk kazmayı vuruyoruz. Başlayacağımız kazı çalışmalarında, toplam 11 bin 800 metre ilerleyerek, bu yılın sonunda Halkalı İstasyonu’muza ulaşmayı planlıyoruz. Marmaray Halkalı İstasyonu ile başlayan yüzde 55’lik ilerleme kaydettiğimiz 31,5 kilometrelik bu hatta Marmaray, Küçükçekmece Halkalı, Olimpiyatköy, Kayaşehir, Fenertepe, Avnavutköy-2, Arnavutköy-1 ve Havalimanı istasyonları yer alıyor. Halkalı-Havalimanı Hattımız, Halkalı İstasyonundan Marmaray Banliyo hattına, Olimpiyatköy ve Kayaşehir istasyonlarında Kayaşehir- Kirazlı-Otogar-Yenikapı Metrosuna, Havaalanından da İstanbul Havalimanı-Kağıthane- Gayrettepe hattına bağlanacaktır. İstanbul Havalimanı ile kentin merkezi lokasyonları arasındaki ulaşımın süresini, 30 dakikanın altına indirmeyi amaçlıyoruz. Bu süreye ulaşmak için hat ve araç tasarımlarımızı yaparken, saatte 120 kilometrelik hıza çıkarak ülkemizin en hızlı metrosunu yapmayı hedefledik. Bu hatların tamamlanması ile Beşiktaş Kağıthane, Kemerburgaz’dan Arnavutköy, Başakşehir, Küçükçekmece’ye de metro bağlantıları sağlanmış olacaktır. Böylece Gebze’den Halkalı’ya uzanan Marmaray hattının devamında Halkalı- İstanbul havalimanı ve Havalimanı- Gayrettepe hatları ile toplam da yaklaşık 146 km’lik İstanbul’u çepeçevre saran bir raylı sistem hattı tamamlanmış olacaktır” dedi.

“İSTANBUL’UMUZA 12,9 KM’LİK 2 YENİ RAYLI SİSTEM HATTI DAHA KAZANDIRIYORUZ”

Bakan Karaismailoğlu, “Bugün, İstanbul’da yapımını tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunduğumuz Marmaray ve Levent-Hisarüstü metrosu ile 80 kilometrelik bir hattımız bulunuyor. İstanbul’da yapımına devam ettiğimiz 6 hat da inşallah kısa bir süre içinde hizmete girecek, şu anda yapımı süren Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro hattı, Bakırköy sahil- Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro hattı, Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi- Kayaşehir Metro hattı, Beşiktaş Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro hattı ve Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro hattı projelerinin toplam uzunluğu 91 kilometredir ve çalışmaları büyük bir hızla devam etmektedir. Devam eden çalışmalarımız kadar kentimizin ihtiyacı olan yenilikleri üretmeye, en güncel ve en hızlı altyapıyı İstanbullu hemşehrilerimizle buluşturmak adına yaptığımız çalışmaları özveri ile sürdürülmektedir. Elbette ki mega kentteki raylı sistem projelerimiz bunlarla sınırlı kalmayacak, 4,5 km’lik Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Raylı Sistem Projesi ve 8,4 km’lik Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Dönüşüm Projemizde de planlama aşamasındayız. İstanbul’umuza 12,9 km’lik 2 yeni raylı sistem hattı daha kazandırıyoruz. Şu an İstanbul’un raylı sistem ağının 251 kilometre olduğu düşünüldüğünde, yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 342 kilometreye yükselecek. Bu 342 kilometrenin yüzde 50’sini bakanlığımız kazandırmış olacaktır. Her şeyin en iyisine layık olan İstanbulluların hayatına ve İstanbul’a kattığımız her yenilik ve konfor unsuru bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Ne mutlu bizlere ki, bugüne dek hayata geçirdiğimiz Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul İzmir otoyolu, İstanbul Havalimanı ve pek çok raylı sistem projesi, getirdikleri faydalarla İstanbul halkının vazgeçilmezi olmuştur” diye konuştu.

KANAL İSTANBUL

Karaismailoğlu, “İstanbullu hemşehrilerimizin hayatlarına konfor ve hız katarken, zaman ve enerji tasarrufu yanında düşük maliyetli birer ulaşım seçeneği sunulmaktadır. İstanbul’a kazandırdığımız projelerin bugün halkımız tarafından böylesine benimsenmiş olduğunu görmek, memnuniyetlerine şahit olmak bizler için en kıymetli teşekkürdür. İstanbul tarihiyle, coğrafyasıyla, nüfusuyla dünyanın en büyük metropollerinden biri. Böylesi eşsiz bir kentte atılması gereken adımlar, gündelik siyasete konu edilip, gayri ciddi tartışmalarla geçiştirilecek işler değildir. İstanbul, devlet aklı ve iradesi ile hareket edilmesi gereken, geleceğini en üstün nitelikli ve kalıcı projelerle tasarlamak zorunda olduğumuz, stratejik bir dünya kentidir. Yaptığımız bütün işler 2053, 2071’in planlandığı uzun soluklu stratejik bir ulaşım Master planın birer parçalarıdır. Kanal İstanbul da bu planın önemli bir parçasıdır. Bu nedenle İstanbullular müsterih olsunlar. Her zaman ve şartta, İstanbul’a ve İstanbullulara hizmet etmeye devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi sadece İstanbul’da değil güzel memleketimizin her noktasında, yaklaşık 4 bin aktif şantiyede, daha iyi bir gelecek için durup dinlenmeden çalışıyoruz. Gayretimize bütün halkımız şahittir. Halkımızın ferasetinden ve bize olan itimadından bir tek gün bile şüphe duymayarak yolumuza devam edeceğiz. Küçükçekmece-Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-Havalimanı hızlı metrosunda 3 bin çalışanımız ve 6 TBM (tünel açma makinesi-köstebek) ile kazılan metromuza daha da hız veriyoruz. Halkalı-İstanbul Havalimanı Hattımızın kazı çalışmalarına 2 TBM daha katılıyor. Kayaşehir-Olimpiyatköy İstasyonu’ndaki 2 adet tünel açma makinası kazı çalışmasını aynı anda başlatıyoruz. İstanbul’umuza ve Türkiye’mize hayırlı uğurlu olsun. Kazasız-belasız bir şekilde, yılın sonunda, IŞIĞI hep birlikte görelim inşallah” şeklinde konuştu.

2022 SONUNDA TAMAMLANIYOR

Bakan Karaismailoğlu, projenin tanıtım filminin gösterildiği sırada kısa bir bilgi vererek, “İnşallah bu projelerimizin hepsini 2022 sonu itibariyle tamamlamış olacağız. Halkalı-Havalimanı 2022 sonu, 2021 sonu itibariyle de hedefimiz Gayrettepe-Kağıthane-Havalimanı’nı tamamlamak. İstanbul genelindeki 91 kilometrelik metro hattımızda hummalı bir çalışma var. Binlerce arkadaşımız burada çalışıyor. Gayrettepe-Havalimanı arasında 5 bine yakın arkadaşımız, yine bu Halkalı-Havalimanı hattında 4 bin tane arkadaşımızla birlikte İstanbul’a, ülkemize katkı sağlamak için büyük bir özveriyle çalışıyorlar” dedi. Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının ardından 2 TBM makinesi çalışmaya başlaması için butona bastı. Karaismailoğlu daha sonra tünellerde ve şantiyede incelemelerde bulundu, çalışanlarla fotoğraf çektirdi.

